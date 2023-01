IsoAcoustics Mobile App mit Product Selector Wizard

In aller Kürze Mit einem einzigartigen Product Selector Wizard für das Finden der perfekten Entkopplungslösung wartet die neue IsoAcoustics Mobile App von IsoAcoustics Inc. auf.

IsoAcoustics Mobile App, damit setzt IsoAcoustics Inc. nunmehr einen durchaus ungewöhnlichen, aber sehr interessanten Schritt, denn damit stehe, so der Spezialist für Entkopplungslösungen, ein vielseitiges Werkzeug für den Fachhandel als auch Kunden gleichermaßen bereit, um für die verschiedensten Aufgaben das stets optimale Produkt aus dem reichhaltigen Sortiment des kanadischen Unternehmens auswählen zu können.

IsoAcoustics Mobile App als Entscheidungshilfe

Die optimale Entkopplung ist ein wesentlicher Faktor rund um HiFi- als auch AV-Systeme und betrifft letztlich alle Komponenten, einige mehr, einige weniger. Es handelt sich zudem um eine Thematik, die für bestmögliche Ergebnisse das Wissen über diverse Grundlagen erfordert, und genau hier setzt die neue IsoAcoustics Mobile App zunächst an.

So liefert die App ausführliche Erklärungen über Grundlagen und in diesem Zusammenhang natürlich auch über diverse patentierte Technologien von IsoAcoustics Inc. und die entsprechenden Produkte. Anwender sollen damit alles an Inhalten vorfinden, um eine gute informierte Entscheidung treffen zu können. Zudem, und das ist durchaus auch für Fachhändler interessant, liefert die App auch alle Informationen zu etwaigen neuen Produkten.

Product Selector Wizard

Ein wichtiger Teil der IsoAcoustics Mobile App ist der so genannte Product Selector Wizard. Dieser soll es so leicht wie nie, das ideale IsoAcoustics Produkt für eine bestimmte Anwendung zu finden.

Die App bietet acht Kategorien: Studiomonitore, Decken- und Wandlautsprecher, Subwoofer, Gitarrenverstärker, Standlautsprecher, andere Lautsprechertypen, HiFi-Komponenten und Schallplatten-Spieler.

Kunden wählen einfach Marke und Modell aus einer umfassenden Liste von über 5.000 Einträgen der verbreitetsten Produkte auf dem Markt, inklusive einiger bereits vergriffener Modelle. Sollte das eigene Produkt nicht aufgelistet sein, klicken Anwender einfach auf „other“, geben ein paar technische Daten zu ihrem Lautsprecher oder ihrer Komponente an und erhalten dann einen Vorschlag auf dieser Grundlage.

Zusätzlich erklärt die App die Vorteile verschiedener Lösungsmöglichkeiten und gibt genaue Auskunft über technische Daten wie etwa Gewindemaße oder Adapter, sofern nötig.

Preise und Verfügbarkeit

Die IsoAcoustics Mobile App steht natürlich kostenlos zur Verfügung, und zwar für Apple iOS und Google Android. Diese ist im jeweiligen Store – Apple App Store für Apple iOS und Google PLAY Store für Google Android – bereits zu finden.

Wir meinen…

Die neue IsoAcoustics Mobile App sei ein vielseitiges Werkzeug um als Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen Entkopplungslösung zu fungieren, so der kanadische Spezialist IsoAcoustics Inc. über diese neue Lösung, die sich an Endkunden als auch an Fachhändler richtet und kostenlos für Apple iOS und Google Android angeboten wird.

PRODUKT IsoAcoustics Mobile App Preis kostenlose App

Marke IsoAcoustics Inc. Hersteller IsoAcoustics Inc. Vertrieb cma audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at