In aller Kürze FiiO Electronics Technology Co. Ltd. präsentiert mit dem neuen FiiO R7 ein komplettes Desktop Audio System basierend auf Google Android.

Mit dem FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP beschreitet das Unternehmen FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nunmehr endgültig neue Wege. Bislang galt man als ausgewiesener Spezialist im Bereich Personal Audio Devices, konzentrierte sich auf die Entwicklung und Fertigung von portablen Hi-res Audio-Playern, so genannten DAP, sowie Kopfhörer und portable Kopfhörer-Verstärker sowie portable D/A-Wandler. Nun aber kommt ein weiteres Produktsegment hinzu, und zwar der Bereich Desktop Audio und mit dem neuen FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP hat man diesbezüglich gleich eine besonders spannende Lösung im Angebot.

Neue Wege im Bereich Desktop Audio

Nun, gänzlich neu ist das Engagement im Bereich Desktop Audio für FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nun auch wieder nicht, das Unternehmen kann hier schon so manche Lösung vorweisen, allen voran natürlich D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker.

Der neue FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP schlägt hier aber dennoch ein komplett neues Kapitel auf, denn wie der Name schon erkennen lässt, umfasst diese Lösung eine Vielzahl an Funktionen und soll zudem als zentrale Schnittstelle weiterer Systeme im Bereich Desktop Audio von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. dienen, die teils bereits vorgestellt wurden, oder aber in Kürze folgen.

Einem DAP nicht unähnlich – Die FiiO HiFi Desktop Experience Version 1.0

Es mag wohl nicht wirklich erstaunen, dass die Entwickler des chinesischen Unternehmens beim neuen FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP letztlich auf ein bewährtes Konzept vertrauen, denn überspitzt formuliert handelt es sich hierbei im Kern um einen DAP, also einen Digital Audio Player, nur eben speziell für den Einsatz als Deskop Audio Solution hin optimiert.

Qualcomm Snapdragon 660 SoC Platform

Herzstück des neuen FiiO R7 ist somit eine Qualcomm Snapdragon 660 SoC Platform des Spezialisten Qualcomm Inc. mit Google Android 10 als Betriebssystem. Diese Plattform sichert bereits eine Vielzahl entscheidender Komponenten, vom Prozessor, dem grafischen User Interface bis hin zur Kommunikation mit der Außenwelt, und hat sich seit Jahr und Tag in der Entwicklung von Smartphones bewährt.

Der Qualcomm Snapdragon 660 SoC setzt auf ARM-Prozessoren und einen Speicher mit 64 GByte, von dem rund 48 GByte für den Anwender zur Verfügung stehen. Für Audio-Daten lässt sich das System natürlich mittels microSD Cards um bis zu 2 TByte erweitern.

Ein Grafikprozessor dient zur Ansteuerung des mit 4,97 Zoll und 720 x 1.280 Bildpunkten ausgelegten Touchscreen-Displays, das als zentrales Benutzer-Interface fungiert.

Zahlreiche Schnittstellen für Daten und Audio

Die Plattform bietet zudem auch USB, wobei hier neben USB 3.0 ausgeführt als USB-C auch ein USB 2.0 in Form eines USB-A Port zur Verfügung steht, es fehlt auch nicht an einer Ethernet-Schnittstelle sowie WiFi und Bluetooth, um Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen.

Um die Schnittstellen des neuen FiiO R7 gleich abschließend zu besprechen, muss man die optische und koaxiale S/PDIF als digitale Eingänge, eine optische sowie koaxiale S/PDIF als digitale Ausgänge, sowie für analoge Signale zwei Line Out ausgeführt als Cinchbuchsen-Pärchen sowie einen weiteren Line Out in Form von XLR ebenso anführen. Nicht vergessen darf man zudem eine 4-Pol XLR sowie einen 4,4 mm Pentaconn sowie eine 6,3 mm Stereo Klinke direkt an der Front, die für den Anschluss von Kopfhörern zur Verfügung stehen.

Signalverarbeitung auf höchstem Niveau

Herzstück der Signalverarbeitung des neuen FiiO R7 stellt ein D/A-Wandler des Spezialisten ESS Technology Inc., und zwar ein ESS ES9068AS DAC, der in Verbindung mit zwei THX AAA 788a Headphone Amplifier von THX Ltd. zum Einsatz kommt. Damit soll in Verbindung mit weiteren ausschließlich streng selektierten, hochwertigen Komponenten eine tadellose Signalverarbeitung garantiert sein.

Der neue FiiO R7 ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis einschließlich DSD512 sowie Inhalte kodiert in MQA zu verarbeiten, wie das Datenblatt verrät. Auf Wunsch lassen sich alle Inhalte für die Wiedergabe in DSD konvertieren.

UPnP, Apple AirPlay und Roon-ready

Als Streaming-Device setzt der neue FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP allen voran auf UPnP, wobei er dlna-zertifiziert ist, zudem wird auch Apple AirPlay unterstützt und das System soll bei Markteinführung als Roon-ready zertifiziert sein.

Um Audio-Daten zu übertragen unterstützt der FiiO R7 auch WiFi Music Transfer, dies sei der Vollständigkeit wegen erwähnt.

Bluetooth 5.0

Bei der Signalübertragung mittels Bluetooth 5.0 stehen alle relevanten Codeces bereit, und zwar SBC, AAC und LDAC wenn es um den Empfang geht, sowie SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC und LHDC fürs Senden.

Das Bluetooth Modul des neuen FiiO R7 ist somit als so genannter Transceiver ausgelegt, um dies nochmals explizit hervor zu heben.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Dass der neue FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP ganz besonders vielseitig einsetzbar ist, verrät nicht nur sein Name, es wurde auch hier schon mehrfach erwähnt. So beschreibt der Hersteller etwa verschiedene Arbeits-Modi, und zwar Android Mode, Pure Music Mode, USB DAC Mode, Bluetooth Receiver Mode, AirPlay Mode, Coaxial/ optical Decoding Mode und Roon-ready Mode.

Für eine simple Steuerung stehen natürlich zunächst alle Optionen direkt am Gerät bereit, allen voran das schon erwähnte Display, zudem ein Drehgeber und diverse Taster. Hinzu kommt aber auch die passende App, die FiiO Music App für Google Android bzw. Apple iOS.

Verschiedenste Erweiterungen

Wie schon angeführt, sieht FiiO Electronics Technology Co. Ltd. verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten für den neuen FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP vor, etwa allen voran Aktiv-Lautsprecher-Systeme in Form der FiiO SP3 Active Speaker, aber auch eine interessante Art der Steuerung über das FiiO KB1 Mechanical Keyboard. Künftig soll auch eine passende Fernbedienung bereit stehen, wobei diese als Universal Bluetooth Remote Control konzipiert sein wird.

Natürlich wird der neue FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP mit einem passenden externen Netzteil geliefert, als Tuning-Maßnahme soll aber auch das FiiO PL-50 Low Noise Regulated Linear Power Supply bereit stehen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP wird wohl in Bälde auch hierzulande zur Verfügung stehen, wobei der Hersteller diesen in Schwarz sowie Weiss offeriert. Beim Preis wird man wohl so mit rund € 850,- rechnen müssen, was angesichts des Funktionsumfangs als überaus spannend erscheint.

Wir meinen…

Mit dem neuen FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP erweitert das Unternehmen FiiO Electronics Technology Co. Ltd. sein Betätigungsfeld entdültig auf das Segment Desktop Audio und liefert hierbei gleich eine besonders spannende, da immens vielseitige Lösung ab, die wohl kaum etwas vermissen lässt. Streaming, lokaler Music Player, erstklassiger D/A-Wandler und hochwertiger Kopfhörer-Verstärker sowie eine Vorstufe, die nur noch ein Paar Aktiv-Lautsprecher erfordert.

PRODUKT FiiO R7 Desktop Digital Streaming Music Player and DAC/AMP Preis rund € 850,-

