In aller Kürze Gemeinsam mit McLaren Racing lanciert Klipsch nunmehr die Klipsch McLaren Legends Series und damit die Systeme Klipsch The Nines McLaren Edition, Klipsch Forte McLaren Edition, Klipsch The One II McLaren Edition und Klipsch MCL-905 McLaren Edition.

Klipsch The Nines McLaren Edition Powered Monitors, Klipsch Forte McLaren Edition Floorstanding Loudspeakers, Klipsch The One II McLaren Edition Tabletop Speaker und Klipsch MCL-905 McLaren Edition Speaker, so präsentiert sich die neue Klipsch McLaren Legends Series, die der US-amerikanische Lautsprecher-Spezialist Klipsch nunmehr gemeinsam mit McLaren Racing im Rahmen der CES 2023 präsentiert. Damit will man die bereits vor geraumer Zeit geschlossene Partnerschaft noch weiter intensivieren, wie beide Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung festhalten.

Partnerschaft zwischen McLaren Racing und Klipsch wird erweitert

Schon bislang gilt Klipsch als offizieller Partner von McLaren Racing im Bereich Personal Audio Devices, also speziell etwa Kopfhörer. Mit den Lösungen der nunmehr präsentierten Klipsch McLaren Legends Series wird das Angebot nun deutlich erweitert, wobei es das erklärte Ziel der beiden Unternehmen war, dass unvergleichliche Design und die technische Innovation von McLaren Racing mit dem legendären High fidelity Klang von Klipsch zu verbinden, wie es dazu wörtlich in der schon angeführten Stellungnahme von Klipsch und McLaren Racing heisst.

Die Nr. 5 von Bruce McLaren als markantes Zeichen

Abgesehen von dem für McLaren Racing typischen Papaya Orange, das bei allen Produkten der Klipsch McLaren Legends Series einen sehr markanten Akzent bildet, weisen die Lösungen dieser Produktreihe stets die als weiteres markantes Merkmal den Aufdruck Nr. 5 auf.

Dies sei als direkter Hinweis an den allerersten Triumph von Bruce McLaren zu verstehen, und zwar aus dem Jahr 1958. Mit diesem Sieg fuhr Bruce McLaren den Titel als damals jüngster Grand Prix Sieger ein, wobei sein Wagen die Startnummer 5 trug.

Klipsch The Nines McLaren Edition Powered Monitors

Die brandneuen Klipsch The Nines McLaren Edition Powered Monitors stellen ein Aktiv-Lautsprecher-System dar, das bestens für modernste Ansprüche gerüstet ist und das raumfüllenden Klang liefere, ohne viel Platz zu beanspruchen.

Zum Einsatz kommen hier leistungsstarke Ultra-low-noise Amplifier, wie es der Hersteller selbst beschreibt, sowie Tweeter mit proprietärem Klipsch Tractrix Horn-Technologie und 8 Zoll Langhub-Tieftöner, denen ein Bassreflex-System für eine besonders souveräne, kraftvolle Darbietung zur Seite steht.

Allen voran bieten die Klipsch The Nines McLaren Edition Bluetooth 5.0 Technologie zur Einbindung etwa von Smartphones und Tablets, zudem steht hier eine HDMI-Schnittstelle mit ARC bereit und auch eine optische S/PDIF-Schnittstelle und USB dürfen nicht fehlen. Bei den analogen Schnittstellen sticht insbesondere die Phono-Vorstufe hervor, die eine direkte Einbindung von Schallplatten-Spielern bestückt mit MM Tonabnehmer-System erlaubt.

Die kostenlose Klipsch Connect App bietet EQ-Anpassung, Over-the-Air-Firmware-Updates, Videos zur Schnelleinrichtung, One-Tap-Support und Produktregistrierung.

Klipsch Forte McLaren Edition Floorstanding Loudspeaker

Der 1985 erstmals vorgestellte Klipsch Forte hat sich schnell als das beliebteste Klipsch-Modell etabliert. Sein elegantes Design, seine herausragende Leistung sorgten dafür und dienen nunmehr als Klipsch Forte IV als Basis für das Sondermodell der Klipsch McLaren The Legends Series.

Der Klipsch Forte McLaren Edition Floorstanding Loudspeaker verfügt über ein Drei-Wege-Design, wobei hierbei zunächst ein Mitteltöner Klipsch K-702 mit modifiziertem Klipsch Tractrix-Horn und der von Klipsch patentierten so genannten Mumps Technology zum Einsatz kommt. Hinzu kommt ein 1 Zoll Titanmembran-Hochtontreiber und einem 12 Zoll Tieftöner sowie zusätzlichem passivem 15 Zoll Subbassstrahler.

Das Anschluss-Panel ist aus Aluminium gefertigt und soll so ausgelegt sein, dass selbst massive Kabel problemlos zum Einsatz kommen können und stets eine zuverlässige Verbindung garantiert ist. Selbst Bi-amping ist hier übrigens möglich, dies zu erwähnen sollte keinesfalls außen vor gelassen werden.

Die Klipsch Forte McLaren Edition verfügt über ein edles Holzfurnier, das fürs Lautsprecher-Paar stets abgeglichen wird. Erzielt wird dies natürlich in Handarbeit, und zwar direkt in Hope im US-Bundesstaat Alaska.

Klipsch The One II McLaren Edition Tabletop Speaker

Der tragbare Klipsch The One II McLaren Edition verkörpere laut Herstellerangaben den luxuriösen Stil der Formel 1, ohne Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen. Dieses mit 60 Watt durchaus leistungsstarke und als 2.1-Kanal-System ausgelegte Produkt verfügt über zwei 2,25 Zoll Breitbandtreiber und einen 4,5 Zoll Tieftöner. Dank der kabellosen Bluetooth-Technologie kann es mit wenigen Klicks mit Smartphones und Tablets gekoppelt oder über den zusätzlichen analogen 3,5 Stereo Mini-Klinke Anschluss mit weiteren Quellgeräten verbunden werden.

Klipsch MCL-905 McLaren Edition Speaker

Der größte Lautsprecher der Serie stellt der neue Klipsch MCL-905 McLaren Edition dar, der laut Herstellerangaben eine geradezu unbändige Dynamik und einen intensiven Realismus wie im Kino liefere.

Tatsächlich sei dies das erste Mal, dass dieser professionelle Klipsch-Kinolautsprecher für den Heimgebrauch konzipiert wurde.

Ein 3 Zoll Titan-Membran-Kompressionstreiber, der mit einem Klipsch K-691 Horn verbunden ist, sorgt für die hohen Frequenzen, während zwei 15 Zoll Tieftöner aus Verbundwerkstoff in Form des Klipsch K-45 den Bassdruck aus dem in Hope in Alaska handgefertigten Gehäuse liefern. Die nach Einschätzung von Klipsch fortschrittliche Klipsch Tractrix Horntechnologie sorge für eine große Klangbühne, die sich für jedes „Fahrerlager“ bestens eigne.

Ganz besonders hervor heben muss man, dass von der Klipsch MCL-905 McLaren Edition lediglich 25 Paar hergestellt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Nach derzeit vorliegenden Informationen sollen die ersten Lösungen der neuen Klipsch McLaren Legends Series bereits ab sofort zur Verfügung stehen, zumindest in den USA. So gibt der Hersteller an, dass die Klipsch The Ninces McLaren Edition bereits ab sofort zum empfohlenen Preis von US$ 1.899,- und die Klipsch Forte McLaren Edition ebenfalls ab sofort zum Preis von US$ 10.998,- angeboten werden. Der Klipsch The One II McLaren Edition soll ab März 2023 zum Preis von US$ 349,- und der auf lediglich 25 Paar limitierte Klipsch MCL-905 McLaren Edition ebenfalls ab März 2023 zum Preis von US$ 15.998,- angeboten werden.

Wir meinen…

Es soll eine Produktlinie sein, die die herausragenden Merkmale von McLaren Racing sowie Klipsch in sich vereine, davon zeigen sich die beiden Partner bei den nunmehr präsentierten Lösungen Klipsch The Nines McLaren Edition, Klipsch Forte McLaren Edition, Klipsch The One II McLaren Edition und Klipsch MCL-905 McLaren Edition überzeugt. Die Unternehmen McLaren Racing und Klipsch setzen hier auf besonders exklusive Lösungen, wobei das Spektrum in der Klipsch McLaren Legends Series vom Tabletop Speaker bis hin zum ausgewachsenen Stand-Lautsprecher-System reicht und damit weit über das hinaus geht, was die beiden Unternehmen.

PRODUKT Klipsch McLaren Legends Series Preis Klipsch The Nines McLaren Edition US$ 1.899,-

Klipsch Forte McLaren Edition US$ 10.998,-

Klipsch The One II McLaren Edition US$ 349,-

Klipsch MCL-905 McLaren Edition US$ 15.889,-

