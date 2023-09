In aller Kürze Er soll erstklassige Handwerkskunst und zeitlosen Stil von Marantz mit aktueller Audio-Technologie vereinen, so beschreibt Masimo Consumer den neuen Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver.

Mit dem neuen Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver bedient das Unternehmen Masimo Consumer eine überaus spannende Produktgruppe, handelt es sich doch um einen so genannten 2-Kanal HiFi-Receiver, wie man diese neueste Lösung der Marke Marantz bezeichnet. Im Gegensatz zu herkömmlichen AV-Receivern stehen hier zwar ebenso alle Möglichkeiten offen, um Inhalte verschiedener Quellgeräte zu verwalten und allen voran an ein TV-Gerät weiter zu reichen, man verzichtet aber bewusst auf Surround Sound und konzentriert sich ganz auf eine tunlichst hochwertige Wiedergabe in Stereo.

Lösungen wie der neue Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver sind damit im Verbund mit einem Paar feiner Lautsprecher-Systeme eine überaus spannende Alternative zu den längst allgegenwärtigen Soundbar-Systemen als optimale Audio-Lösung rund ums TV-Gerät im Wohnzimmer.

Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver – Die Alternative zur Soundbar

Ja, eine Soundbar ist überaus praktisch, mit zumeist nur einem Device wird gleich eine Vielzahl an Aufgaben erfüllt, denn längst sind auch Soundbar-Systeme wahre Alleskönner. Was allerdings tatsächlich nur wenige Soundbar-Systeme tatsächlich perfekt beherrschen, ist eine souveräne Abbildung von Musik mit bestmöglicher Klangbühne, sprich, eine akkurate Stereo-Abbildung.

Diesbezüglich sind klassische Lautsprecher-Systeme an einem tunlichst flexiblen Stereo Receiver nach wie vor die erste Wahl, und genau dies will nunmehr Masimo Consumer einmal mehr mit dem Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver unter Beweis stellen.

So beschreibt das Unternehmen den neuen Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver als Lösung, die basierend auf modernsten Audio-Technologien der traditionsreichen japanischen Marke Marantz einen warmen, satten und detaillierten Klang liefern könne und damit selbst anspruchsvolle Film- und vor allem Musik-Enthusiasten begeistern könne.

Grundlage dafür sind so genannte Marantz HDAM Verstärker-Module, wobei diese Abkürzung für Hyper-Dynamic Amplifier Modules steht. Man zeigt sich von Seiten des Herstellers überzeugt, dass diese herkömmlichen Chip-basierten Verstärker-Systemen überlegen sind und den von Marantz versprochenen Most Musical Sound garantieren.

Kompakte und dennoch leistungsstarke und flexible Lösung

In kompakter Form einer klassischen Stereo HiFi-Komponente soll hier dennoch ausreichend Leistung zur Verfügung stehen, und zwar zweimal 135 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 6 Ohm, zudem soll betreffend der Funktionalität alles aufgeboten werden, was man von modernen AV-Systemen erwarten darf.

Immerhin, sechs HMDI-Eingänge bietet der neue Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver, drei davon gerüstet für Inhalte in 8K. Audio- als auch Video wird über einen HDMI Ausgang ans TV-Gerät weiter gereicht, wobei dieser neben ARC (Audio Return Channel) auch HDMI CEC zur zentralen Steuerung unterstützt.

Für weitere Quellgeräte stehen zunächst analoge Eingänge in Form von Cinchbuchsen-Pärchen bereit, darunter auch eine Phono-Vorstufe für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen. Für die Einbindung digitaler Quellen stehen ebenfalls entsprechende Schnittstellen bereit, hier führt der Hersteller explizit den Marantz CD60 CD-Player als optimale Ergänzung an.

Der Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver verfügt über einen integrierten UKW und DAB Tuner, und über die Integration ins Netzwerk mittels WiFi oder RJ45 Ethernet-Schnittstelle steht natürlich auch Internet Radio bereit.

Hi-res Audio Streaming und Smart Home Integration über HEOS Built-in Technology

Besonders flexibel sind die Streaming-Möglichkeiten des neuen Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver, denn hierbei vertraut man natürlich auf die bestens bewährte HEOS Built-in Technology, die seit Jahr und Tag bei allen Streaming-Devices der Marken Denon und Marantz zum Einsatz kommt, die allesamt kompatibel und damit die Grundlage für Multiroom Hi-res Audio Streaming bilden können.

Mittels HEOS Built-in kann man auf eigene Inhalte im Netzwerk ebenso zugreifen wie auf verschiedenste Streaming-Dienste, wobei Audio-Daten mit bis zu 24 Bit und 192 kHz ebenso unterstützt werden wie Inhalte in DSD bis einschließlich DSD128.

Die komfortable Steuerung übernehmen Apps, die für Apple iOS und Google Android zur Verfügung stehen.

Erwähnt sei zudem noch, dass beim neuen Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver natürlich auch Bluetooth für die simple Einbindung von etwa Smartphones geboten wird, wobei aber auch entsprechende Kopfhörer so angesteuert werden können, sofern man diese nicht über den an der Front zur Verfügung stehenden Anschluss mittels Kabel nutzen will.

Für USB-Speichermedien steht ebenso ein USB-A Port bereit, auch das sei an dieser Stelle der Vollständigkeit wegen noch angeführt.

Der Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver ist in der Lage, zwei Zonen zu verwalten, über zwei entsprechende Ausgänge lassen sich sogar zwei Subwoofer einbinden und das System erlaubt bei den Lautsprecher-Systemen eine A oder B bzw. A und B Konfiguration, dementsprechend finden sich an der Rückseite gleich vier Paar solider Schraubklemmen für den Anschluss von Lautsprecher-Systemen.

Preise und Verfügbarkeit

Im Lieferumfang ist eine passende Infrarot-Fernbedienung enthalten und das System wird wahlweise in Schwarz oder Silber-Gold angeboten. Der neue Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver soll bereits dieser Tage zum empfohlenen Verkaufspreis von € 1.000,- im Fachhandel zu finden sein.

Wir meinen…

Der neue Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver stellt eine überaus spannende Lösung für all jene dar, die ein hochwertiges AV-System als Alternative zu einer Soundbar im Wohnzimmer wünschen, dabei aber auch Surround verzichten, und stattdessen eine bestmögliche Stereo-Darbietung genießen wollen. Masimo Consumer verspricht für diese neue Lösung der Marke Marantz ein erstklassiges Heimkino-Erlebnis in schlankem, elegantem Design.

PRODUKT Marantz STEREO 70s Network Stereo Receiver Preis € 1.000,-

