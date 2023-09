SBOOSTER BOTW 18V Spezial – Upgrade für ELAC Miracord Series

In aller Kürze Ein eigens für die ELAC Miracord Series und damit die Schallplatten-Spieler aus dem Hause ELAC Electroacustic GmbH konzipiertes Netzteil bietet SBOOSTER nunmehr mit dem neuen SBOOSTER BOTW 18V Spezial an.

Mit dem neuen SBOOSTER BOTW 18V Spezial stellt das Unternehmen SBOOSTER als ausgewiesener Spezialist für Netzteile nunmehr eine Lösung vor, mit denen man sich an Vinyl-Enthusiasten richtet, die auf ein Laufwerk aus dem Hause ELAC Electroacustic GmbH setzen, somit einen Schallplatten-Spieler der ELAC Miracord Series.

Das SBOOSTER BOTW 18V Spezial ist damit für die Lösungen ELAC Miracord 80 sowie Elac Miracord 90 geeignet, mehr noch, es soll speziell für diese Laufwerke aus dem Hause ELAC Electroacustic GmbH konzipiert worden sein, um diesen eine optimale Stromversorgung zu bieten.

Bereits breites Angebot an Netzteilen für Schallplatten-Spieler

Das Unternehmen SBOOSTER ist bekanntlich darauf spezialisiert, hochwertige Lösungen als Alternative zu den vielfach eingesetzten simplen Steckernetzteilen zu entwickeln. Da derartige Steckernetzteile sehr häufig im Bereich der Unterhaltungselektronik zu finden sind, präsentiert sich das Angebot von SBOOSTER natürlich entsprechend breit aufgestellt und vielfältig.

Das Sortiment umfasst auch längst spezielle Netzteile für verschiedenste Schallplatten-Spieler, denn natürlich kommen die berüchtigten simplen Steckernetzteile leider auch sehr oft bei Schallplatten-Spielern zum Einsatz.

Entsprechend erfolgreich war gleich die erste Lösung, die SBOOSTER mit dem SBOOSTER BOTW 24V AC, ausgelegt allen voran für Laufwerke aus dem Hause Rega Research Limited, entwickelte.

Basierend auf diesem Erfolg entschloss sich das niederländische Unternehmen dazu, weitere Netzteile für die optionale Erweiterung für Schallplatten-Spieler auf den Markt zu bringen.

So präsentiert man das neue SBOOSTER BOTW 16V AC, das speziell für Laufwerke aus dem Hause Thorens GmbH sowie Laufwerke von Pro-Ject Audio Systems konzipiert sei. Hinzu kam das SBOOSTER BOTW ECO P&P 24V Special, das für Laufwerke von Clearaudio electronic GmbH, konkret Lösungen der Clearaudio Innovation Series sowie Clearaudio Ovation Series ausgelegt ist. Optional kann dieses Netzteil zudem für den Einsatz an einem Acoustic Signature WOW Series Laufwerk geordert werden.

SBOOSTER BOTW 18V Spezial für die Top-Laufwerke der ELAC Miracord Series

Das neue SBOOSTER BOTW 18V Spezial soll nun speziell für die Laufwerke der ELAC Miracord Series ausgelegt sein, wobei es auf dem SBOOSTER BOTW P&P ECO 18V-19V MK II Standard Modell basiert. Zusätzlich zur serienmässigen Ausstattung weise die spezielle Version für die Laufwerke der ELAC Miracord Series einen fixen selbstverriegelnden 3-poligen Stecker auf, wie er für den Anschluss an die Laufwerke aus dem Hause ELAC Electroacustic GmbH erforderlich ist.

Zudem weist man darauf hin, dass das DC-Ausgangskabel mit hochwertigem Teflon isoliert sei und hierbei auf einen versilberten Kupferdraht für maximale Leistung gesetzt wird. Die Oberfläche des Kabels werde zudem mit einem OEM-produzierten geflochtenem Mantel versehen, der nach Angaben des Herstellers optimal mit dem Design des DC-Ausgangskabels korrespondiere.

Das Netzteil aus dem Hause SBOOSTER ist mit einem zweistufigen Netzfilter, einem großen hoch-effizienten magnetisch abgeschirmten Ringkern-Transformator und einem rauscharmen Stromversorgungskreis ausgestattet, so das Versprechen des Spezialisten.

Als weitere Merkmale führt man zudem eine sehr enge Lastregelung für einen stabilen Betrieb, einen Überspannungsschutz und Schutz gegenüber Kurzschluss, einen thermischen Überlastschutz, hochwertige Polypropylen-Folienkondensatoren im Netzfilter sowie ein dimmbares LED Licht an. Man verweist zudem darauf, dass diese Lösung in der EU hergestellt werde.

Für ELAC Miracord 80 und ELAC Miracord 90 ausgelegt

Wir haben es ja schon angeführt, das neue Netzteil ist speziell für die Laufwerke ELAC Miracord 80 und ELAC Miracord 90 ausgelegt. SBOOSTER weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Modelle ELAC Miracord 50 und ELAC Miracord 60 nicht außen vor bleiben müssen, auch für diese habe man ein entsprechendes Angebot für ein Upgrade parat, und zwar das SBOOSTER BOTW P&P ECO MKII 12V-13V.

„Die Plattenspieler der Miracord-Serie von ELAC bieten exzellenten Hörgenuss! Für diejenigen, die bei der Stromversorgung noch das letzte Quäntchen rausholen wollen, eignen sich die SBOOSTER Netzteile.“ Björn Johannsen, Project Manager und Technical Consulting Executive ELAC Electroacustic GmbH

Preise und Verfügbarkeit

Das neue SBOOSTER BOTW 18V Spezial soll dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie der Vertrieb Drei H Vertriebs GmbH angibt.

Wir meinen…

Wer das letzte Quäntchen an Qualität aus seinem ELAC Miracord 80 oder ELAC Miracord 90 heraus kitzeln will, der solle zum neuen SBOOSTER BOTW 18V Spezial greifen, dies empfiehlt übereinstimmend der Spezialist für Netzteile SBOOSTER, aber auch das Unternehmen ELAC Electroacustic GmbH. Damit lasse sich ein noch ruhigerer Lauf des Motors, eine verbesserte Dynamik sowie ein realistisches Klangbild erzielen, zeigt man sich überzeugt. Und all jene, die ihren ELAC Miracord 50 bzw. ELAC Miracord 60 aufrüsten wollen, denen stehe das SBOOSTER BOTW P&P ECO MKII 12V-13V zur Verfügung.

PRODUKT SBOOSTER BOTW 18V Spezial Preis k. A.

Marke SBOOSTER Hersteller SBOOSTER Vertrieb Drei H Vertriebs GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

