In aller Kürze Es sei ein aktiver Subwoofer, der eine unvergleichliche Bassleistung aufbieten könne, so schwärmerisch beschreibt McIntosh Laboratory Inc. den neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer.

Dass es sich beim neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer um eine Lösung handelt, die in jedweder Beziehung etwas ganz Außergewöhnliches darstellt, ist wohl bereits auf den allerersten Blick ersichtlich, zumindest wenn man erstmals realisiert hat, dass es sich hierbei nicht um ein Stand-Lautsprecher-System, sondern vielmehr einen neuen Subwoofer aus dem Hause McIntosh Laboratory Inc. handelt. Immerhin misst das gute Stück nicht weniger als nahezu 2 m in der Höhe, da muss man mitunter schon klar stellen, was es tatsächlich ist.

Trotz besagter beeindruckender Höhe ist die Schallwand dennoch dicht bestückt, und zwar mit vier massiven Bass-Chassis mit einem Durchmesser von jeweils 13 Zoll, ganz unten findet sich das für McIntosh Laboratory Inc. geradezu typische blau beleuchtete VU-Meter, und im Inneren verrichten besonders leistungsstarke Verstärker in Class D ihren Dienst und liefern in Summe nicht weniger als 2.000 Watt.

McIntosh PS2K Powered Subwoofer – Kein Stand-Lautsprecher-System

Wie schon eben erwähnt, in Anbetracht der speziellen, mächtigen Formgebung des neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer kann es durchaus erforderlich sein, dessen wahre Funktion erstmals erwähnen zu müssen, denn ebenso könnte man es hier mit einem aktiven Stand-Lautsprecher-System zu tun haben.

199,7 cm, so weist McIntosh Laboratory Inc. die Höhe des neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer aus, ebenso bemerkenswert ist das Gewicht, denn diesbezüglich findet sich die Angabe 207,1 kg im Datenblatt. Dies darf man durchaus als klares Indiz dafür ansehen, dass man hier von Seiten der Entwickler auf ein besonders massives Gehäuse setzt, bei der etwa allein die Schallwand des McIntosh PS2K Powered Subwoofer eine Stärke von 3,8 cm aufweist und umfangreiche innere Verstrebungen zum Einsatz kommen. Irgendwie muss man die enormen Kräfte, die hier auftreten, ja auch beherrschen.

Aber es ist nicht allein das Gehäuse, das zu einem derartig hohen Gewicht führt, es sind natürlich auch die massiven Bass-Chassis und die Elektronik, die diese antreibt.

Multi-Layer Carbon Fiber Cones

Wie schon erwähnt kommen beim neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer nicht weniger als vier Bass-Treiber zum Einsatz, wobei es sich um so genannte Multi-Layer Cabron Fiber Cones handeln soll, die der Hersteller als neueste Errungenschaft im Bereich Bass-Chassis bewirbt.

Jedes Chassis weist einen Durchmesser von stattlichen 13 Zoll auf und soll sich durch einen langen Hub bei gleichzeitig überaus exakter Darbietung frei von Verzerrungen auszeichnen. Dafür soll das so genannte Low Distortion High Performance Magnetic Circuit Design, kurz auch einfach als LD/HP bezeichnet sorgen.

Schier beeindruckende Kraft

Der neue McIntosh PS2K Powered Subwoofer sei so ausgelegt, dass er in den verschiedensten Konfigurationen rund um Elektronik-Komponenten im AV-Segment aus dem Hause McIntosh Laboratory Inc. eingesetzt werden könne, so der US-amerikanische Hersteller über die Intension hinter dem neuen mächtigen Subwoofer.

So führt man aus, dass in derartigen Konfigurationen als Reference Two-Channel oder Referece Home Theater Systemen etwa Lösungen wie McIntosh MC2KW Monoblock Amplifier und McIntosh XRT2.1K Floor Standing Loudspeaker oder McIntosh XRT1.1K Floor Standing Loudspeaker zum Einsatz kommen, es sind somit ganz nüchtern betrachtet Elektronik-Komponenten mit enormen Leistungsreserven im Einsatz, ebenso Lautsprecher-Systeme, die diese auch zu nutzen verstehen.

Um also hier als Subwoofer richtig ins Spiel gebracht zu werden, bedarf es einer angemessenen Leistungsklasse, und genau das soll der neue McIntosh PS2K Powered Subwoofer bieten.

Jeder Woofer wird daher mit einem separaten Verstärker-Modul in Class D befeuert, wobei diese jeweils 500 Watt aufbieten. In Summe ergibt sich damit eine System-Leistung von beachtlichen 2.000 Watt. wobei die Verstärker-Module nach Angaben des Herstellers so ausgelegt sind, dass sie eine Darbietung frei von Verzerrungen und absolut perfektem Timing bieten sollen.

Es sei erwähnt, dass die Verstärker-Module des neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer selbstverständlich all die Merkmale aufweisen, die bei Endstufen der Amerikaner üblich sind, also etwa McIntosh Power Guard und McIntosh Sentry Monitor.

Während an der Front, wie schon erwähnt, ein mächtiges, blau hintergrundbeleuchtetes VU-Meter prangt, findet man an der Rückseite des McIntosh PS2K Powered Subwoofer nicht nur alle erdenklichen Anschluss-Optionen wie LFE In und Stereo In, jeweils in Form von Cinch- als auch XLR-Anschlüssen, zudem entsprechende Optionen um Signale weiter reichen zu können, sondern ebenso mannigfaltige Einstellmöglichkeiten, um den McIntosh PS2K Powered Subwoofer optimal an den individuellen Raum anpassen zu können. Hier finden sich also Low Pass Filter, High Pass Filter, ein Parametric EQ sowie eine Level Control und die Kontrolle der Phase.

Gefertigt in Handarbeit

Man muss wohl nicht erwähnen, dass es sich bei einem Subwoofer die dem McIntosh PS2K Powered Subwoofer nicht um eine Lösung „von der Stange“ handelt, vielmehr wird dieser aufwendig in Handarbeit gefertigt.

Er weist ein in Schwarz gehaltenes Hochglanz-Finish mit Karbon-Verkleidung und Aluminiumsockel auf, die die Eleganz der McIntosh XRT2.1K Speaker sowie McIntosh XRT1.1K Speaker widerspiegeln soll und mit diesen eine beeindruckende visuelle Harmonie in jedem Home Cinema biete.

Als Besonderheit findet man an der Rückseite zudem hinter Glas acht besonders elegant gestaltete Strom-Schienen, die die Verbindung zwischen Verstärker und Bass-Chassis übernehmen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue McIntosh PS2K Powered Subwoofer soll bereits im Laufe des Oktober 2023 im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller verspricht, der diesen Subwoofer erstmals im Rahmen der CEDIA 2023 präsentiert. Hier nannte das Unternehmen auch den durchaus beachtlichen Preis für diese Lösung, der soll exakt US$ 50.000,- betragen.

Wir meinen…

Setzt man auf ein Home Cinema aus dem Hause McIntosh Laboratory Inc. so sind vielfach neben AV-Prozessoren allen voran mächtige, leistungsstarke Endstufen im Spiel, ebenso beeindruckende Lautsprecher-Systeme, die diese Performance auch zu nutzen wissen. Es ist also klar nachvollziehbar, dass die US-amerikanische High-end HiFi-Schmiede nunmehr einen nicht minder leistungsstarken, mächtigen Subwoofer präsentiert, und zwar den neuen McIntosh PS2K Powered Subwoofer. Knapp zwei Meter hoch, rund 200 kg schwer, werden hier gleich vier 13 Zoll Woofer von Verstärkern in Class D mit 2.000 Watt befeuert.

PRODUKT McIntosh PS2K Powered Subwoofer Preis US$ 50.000,-

