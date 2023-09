Roberts Radio Play 11 – Portable, mobil und in modernem Gewand

In aller Kürze Als portables Radio in modernem Gewand bezeichnet Roberts Radio Ltd. den neuesten Spross im Bereich Personal Audio Devices, das Roberts Radio Play 11.

Beim neuen Roberts Radio Play 11 setzt das traditionsreiche englische Unternehmen Roberts Radio Ltd. erstaunlicherweise nicht auf jene Merkmale, mit denen man deren Lösungen normalerweise sofort in Verbindung bringt, und zwar eine Design-Linie, die ganz bewusst mit Retro-Touch und Vintage-Look spielt, um moderne Interpretationen eines portablen Radios in besonders ansprechender Form zu realisieren.

Mit dem neuen Roberts Radio Play 11 setzt das Unternehmen vielmehr auf eine moderne, bewusst klare Optik, fast als eine Art Gegenkonzept zum übrigen Produktsortiment der Engländer. Anzumerken ist aber, dass es natürlich keineswegs das erste Mal ist, dass Roberts Radio Ltd. auf ein modernes Design-Konzept setzt.

Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11

Roberts Radio Play 11 – Moderne, klare Optik

Auch wenn Roberts Radio Ltd. geradezu berühmt dafür ist, bei seinen Produkten auf Vintage-Elemente zu vertrauen, so hat man auch Lösungen im Angebot, die ein ganz klar modernes Design-Konzept nutzen, und genau diesen Bereich erweitert man mit dem neuen Roberts Radio Play 11.

Ziel der Entwickler sei es gewesen, eine Lösung zu realisieren, die mit einem durchaus als stylish zu bezeichnendem Erscheinungsbild eine Zielgruppe anspricht, die mit dem neuen Roberts Radio Play 11 ein Radio in handlicher Form für den flexiblen Einsatz im gesamten Haus wünschen, wobei sich dieses nahtlos in jedwedes moderne Wohnambiente einfügen soll.

Das schlanke Roberts Radio Play 11 setzt damit auf eine Design-Sprache, die man fast mit der skandinavischen Schule gleichsetzen könnte, insbesondere durch die Textil-Bespannung, die weite Teile des Gehäuses einnimmt und die einen warmen Touch und eine weiche Kontur vermitteln soll.

UKW und DAB+ mit 20 Sendespeichern

Damit man auch auf möglichst viele Radio-Stationen direkt zugreifen kann, unterstützt das neue Roberts Radio Play 11 nicht nur UKW sondern zudem auch DAB+ Um favorisierte Radio-Stationen jederzeit wieder auf Knopfdruck abrufen zu können, stehen dem Anwender hierbei 20 Sendespeicher zur Verfügung. Für optimalen Empfang sorgt eine Stabantenne, die an der Rückseite des Roberts Radio Play 11 zu finden ist.

Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11 Foto © Roberts Radio Ltd. | Roberts Radio Play 11

Simple Bedienung, Batteriebetrieb oder über USB-C

Klar, ein Radio ist per se nicht wirklich komplex, dennoch setzte man hier alles daran, um eine besonders simple Steuerung zu erlauben. An der Oberseite findet man somit ein Display sowie zwei griffige Knöpfe sowie drei Taster.

Über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke an der Seite lassen sich Kopfhörer anschließen, sehr praktisch, wenn man ganz für sich allein Radio konsumieren will.

Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C Schnittstelle, über handelsübliche AA Batterien, die ihren Platz in einem Fach an de Rückseite finden, kann der neue Roberts Radio Play 11 aber auch fernab der Steckdose flexibel eingesetzt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Roberts Radio Play 11 steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung, und zwar zum besonders attraktiven Preis von lediglich € 69,- Verfügbar ist es in den Ausführungen Black und White, wie der Hersteller mitteilt.

Wir meinen…

Klein, leicht, tragbar und elegant, zudem zu einem ganz besonders attraktiven Preis verfügbar, so präsentiert sich das neue Roberts Radio Play 11 aus dem Hause Roberts Radio Ltd., das eine moderne Interpretation eines bewusst einfach gehaltenen Radios mit UKW und DAB+ darstellt.

PRODUKT Roberts Radio Play 11 Preis € 69,-

