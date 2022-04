Meze ADVAR In-ear Headphone – Feiner Klang, Funktion und Schönheit

In aller Kürze Der Meze ADVAR In-ear Kopfhörer kombiniere auf einzigartige Art und Weise Funktion und Schönheit mit hervorragendem Klang.

Meze ADVAR In-ear Headphone, wenn es um die Beschreibung dieses neuen Kopfhörer-Modells geht, so gerät der rumänische Spezialist Meze Audio ins Schwärmen, denn diesen charakterisiert man mit überaus blumigen Worten als Lösung, die an einen schimmernden Edelstein erinnert, der den Anwender gar durch ein mystisches Märchen führe. Es soll sich um einen In-ear Kopfhörer handeln, der einen kraftvollen, detaillierten und naturgetreuen Klang aufbiete, und der sich mit einem einzigartig gestalteten Edelstahlgehäuse präsentiere. Mit dem Meze ADVAR In-ear Headphone soll eine ausgewogene Mischung aus Funktion und Schönheit und damit ein Kopfhörer wie kein anderer geboten werden.

Inspiriert von rumänischer Geschichte

In früher Vorzeit sei für die Einwohner Rumäniens ein Advar eine Art Talisman, ein Amulett gewesen, so Meze Audio über die Inspiration bei der Entwicklung des neuen In-ear Kopfhörers. Ein Advar galt als allmächtig, als Symbol für das Absolute, und genau darin sei der Anknüpfungspunkt für den neuen Meze ADVAR In-ear Headphone zu suchen, so das Unternehmen.

Der neue Meze ADVAR In-ear Headphone sei nicht weniger als ein visuelles und klangliches Kunstwerk, bei dem alles darauf ausgelegt sei, mit einem harmonisch abgestimmten Klang aufzutrumpfen.

Dynamischer Treiber mit 10, 2 mm Durchmesser

Der neue Meze ADVAR In-ear Headphone setzt auf einen dynamischen Treiber, der einen Durchmesser von 10,2 mm aufweist und so abgestimmt ist, dass er bei höchster Detailabbildung und einer dynamisch feinzeichnenden Darbietung einen warmen, natürlichen Charakter aufweist.

Der Treiber garantiere stets eine kontrollierte Wiedergabe und sei in der Lage, ein weites Frequenzspektrum abzubilden.

Tatsächlich findet sich diesbezüglich die Angabe von 10 Hz bis hin zu 30 kHz im Datenblatt, wobei der Hersteller eine Impedanz von lediglich 31 Ohm sowie eine Empfindlichkeit von 111 dB angibt.

Mit derartigen Eckdaten erscheint das Versprechen des Herstellers, wonach der neue Meze ADVAR In-ear Headphone problemlos mit verschiedensten Quellen eingesetzt werden kann, als durchaus realistisch.

Gehäuse aus Edelstahl

Für das Gehäuse des Meze ADVAR In-ear Headphone setzten die Entwickler auf Edelstahl, gefertigt im Spritzguss-Verfahren und abschließender Bearbeitung mittels CNC. Die Oberfläche wird anschließend poliert und mit High-gloss Black Chrome veredelt.

Damit kann man die spezielle Form des Kopfhörer-Gehäuses realisieren, die für eine optimale Grundlage der Treiber dient und klangschädigende Resonanzen und Vibrationen im Ansatz unterbinden. Eine speziell konstruierte Öffnung sorgt übrigens für einen Druckausgleich und damit ein nach Herstellerangaben besonders offenes Klangbild frei von Kompressionseffekten.

Die Form sei übrigens von der abgerundeten Oberfläche von rohem Hämatit inspiriert, so der Hersteller.

Foto © Meze Audio | Meze ADVAR In-ear Headphone

Ergonomische Formgebung und fünf verschiedene Final Audio Type E Ear Tips

Die spezielle Fertigung erlaubt aber auch ein ergonomisch optimal geformtes Design und damit einen komfortablen Einsatz über viele Stunden hinweg. Das Gehäuse liege leicht am Ohr an und sorgt zusammen mit so genannten Over-ear-Haken für weniger Unbehagen bei längeren Hörsitzungen. Das gewundene Design trägt dazu bei, die geräuschisolierenden Eigenschaften des Kopfhörers zu verbessern.

Dafür sorgen natürlich auch verschiedenste Ohr-Passstücke, die sich in unterschiedlichen Größen im Lieferumfang des neuen Meze ADVAR In-ear Headphone finden, und zwar immerhin fünf Stück an der Zahl in den Größen SS, S, M, L und LL, wobei es sich um Final Audio Tye E Ear Tips und damit Lösungen des Spezialisten Fine Audio handelt.

Die ergonomische Formgebung sei auch im Hinblick darauf konzipiert worden, dass die Ohrhörer leicht eingesetzt und herausgenommen werden können.

Hochwertige Kabel

Meze Audio liefert den neuen Meze ADVAR In-ear Headphone mit einem mittels Silber beschichtetem, hochreinen Kupferkabel aus, das auf einer Seite über so genannte MMCX Connector, auf der anderen eine vergoldete 3,5 mm Stereo Mini-Klinke verfügt.

Optional bietet das Unternehmen passende Kabel mit 2,5 mm Klinke und 4,4 mm PENTACON für eine symmetrische Ansteuerung an.

„Als wir ADVAR entwickelten, war es unser Ziel, etwas Bedeutungsvolles zu schaffen. Ein Stück Audio, das kunstvoll, spirituell und zeitlos ist. Ich denke, das Ergebnis, das wir erreicht haben, spiegelt den Geist von Meze Audio sehr gut wider.“

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Meze ADVAR In-ear Headphone soll im Laufe des Mai 2022 im Fachhandel zu finden sein, so die Angaben des Herstellers, der für diese Lösung einen empfohlenen Verkaufspreis von € 699,- ausweist.

Wir meinen…

Meze Audio versteht sich seit jeher als Entwickler besonders hochwertiger Kopfhörer, die sich durch verschiedenste Merkmale von den übrigen Lösungen am Markt abheben sollen. Mit dem neuen Meze ADVAR In-ear Headphone präsentiert der rumänische Spezialist eine besonders edle Lösung, die gleichermaßen mit feinstem Klang, einer flexiblen Nutzung mit verschiedensten Quellen, einer edlen Aufmachung und solider Konstruktion aufwarten können soll.

PRODUKT Meze ADVAR In-ear Headphone Preis € 699,-

Ähnliche Beiträge

Über Meze Audio