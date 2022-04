Nubert nuSub XW-800 slim – Der Überall-Subwoofer

In aller Kürze Ein Subwoofer, den man fast überall platzieren kann, soll mit dem neuen Nubert nuSub XW-800 slim zur Verfügung stehen.

Nubert nuSub XW-800 slim, damit steht, ganz nüchtern technisch betrachtet, ein neuer aktiver Subwoofer der Nubert nuSub Serie zur Verfügung. Wie bei Nubert electronic GmbH üblich, handelt es sich einmal mehr um einen sehr leistungsstarken Subwoofer, der zudem mit technischen Besonderheiten wie etwa einer drahtlosen Ansteuerung über Nubert nuConnect verfügt, und auch eine Einmessung mittels Nubert X-Room Calibration erlaubt. Das wirklich herausragende Merkmal aber ist, dass es sich um einen besonders schlanken Subwoofer handelt, der neuen Nubert nuSub XW-800 slim kann somit waagrecht als auch senkrecht eingesetzt werden, und zwar überall da, wo normalerweise kein Subwoofer hinpasst.

Nubert nuSub XW-800 slim – Findet überall seinen Platz

Besonders platzsparend, sehr niedrig konstruiert, und damit flexibel waagrecht als auch senkrecht aufzustellen, dies sind allesamt Eigenschaften, die den Nubert nuSub XW-800 slim ganz besonders auszeichnen, denn damit bietet er dem Anwender die Möglichkeit, diesen Subwoofer tatsächlich in jedweden Raum zu integrieren, und zwar besonders dezent.

Nubert electronic GmbH bezeichnet den neuen Nubert nuSub XW-800 slim als nicht weniger als den flachsten und elegantesten Subwoofer, den das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd jemals konzipierte, und spielt damit natürlich auf die besonderen Abmessungen von 14 cm in der der Höhe, 54 cm in der Breite, und 40 cm in der Tiefe an. Der neue Nubert nuSub XW-800 slim ist somit also wirklich sehr flach ausgelegt, bringt es damit aber dennoch auf immerhin 11,5 kg.

Man kann den neuen Nubert nuSub XW-800 slim also etwa senkrecht neben die Couch oder neben ein anderes Möbel stellen, ebenso ist eine waagrechte Platzierung unter der Couch möglich. Hierbei dienen zwei stabile Metall-Schienen als Standfüsse, gleichzeitig definieren diese aber auch den Abstand zum Untergrund, um eine optimale Abstrahlung des Nubert nuSub XW-800 slim in den Raum zu garantieren.

Diese Metall-Schiene bietet aber noch eine weitere sehr spannende Option, und zwar die Wandmontage des Nubert nuSub XW-800 slim. Damit benötigt diese Lösung überhaupt keine Stellfläche mehr…

Leistungsstark in kompakter Form

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim neuen Nubert nuSub XW-800 slim trotz seiner ungewöhnlichen Formgebung um einen leistungsstarken Subwoofer. Dafür sorgt allein schon ein Woofer mit 224 mm Durchmesser, der auf eine Polypropylen-Verbund-Membran vertraut. Angetrieben wird diese von einem Verstärker-Modul in Class D, das eine Nennleistung von 180 Watt sowie eine Musikleistung von immerhin 250 Watt liefert.

Im Verbund einem strömungsoptimierten Bassreflex-System, das an der Seite des Nubert nuSub XW-800 slim heraus geführt wird, ist dieser Subwoofer in der Lage, einen Frequenzbereich zwischen 36 und 150 Hz abzubilden.

Nubert X-Connect – Ansteuerung über Funk

Wir haben es schon erwähnt, einmal mehr setzen die Entwickler auch beim neuen Nubert nuSub XW-800 slim auf die Möglichkeit, diesen mittels Funk und damit ohne Kabel anzusteuern und vertrauen dabei auf Nubert X-Connect.

Damit lässt sich der neue Nubert nuSub XW-800 slim problemlos allein über Funk mit den Lösungen der Nubert nuPro X-Serie kombinieren, ebenso mit dem Nubert nuConnect ampX, und für die „drahtlose“ Ansteuerung von jedwedem AV-Receiver steht das Nubert nuConnect trX Sendemodul zur Verfügung.

Steuerung mittels Nubert X-Remote

Natürlich kann man alle wesentlichen Parameter direkt am neuen Nubert nuSub XW-800 slim einstellen, für die komfortable Steuerung bietet sich aber auch die Nubert X-Remote App an, die für Apple iOS und Google Android zur Verfügung steht.

Mit Hilfe dieser App steht auch die Einmessung Nubert X-Room Calibration zur Verfügung, die die Basswiedergabe für die individuellen räumlichen Gegebenheiten optimiert. Gerade im Hinblick darauf, dass man den neuen Nubert nuSub XW-800 slim derart flexibel an verschiedensten Orten im Raum platzieren kann, wird dieser Option natürlich eine besonders essentielle Rolle zuteil.

In zwei Ausführungen erhältlich

Nubert electronic GmbH bietet den neuen Nubert nuSub XW-800 slim in zwei eleganten Design-Varianten an, und zwar Schleiflack Weiss sowie Schleiflack Schwarz. Damit lässt sich diese Lösung auch dem Finish betreffend optimal dem individuellen Wohnambiente anpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Nubert nuSub XW-800 slim soll nach Angaben des Herstellers Ende Mai 2022 ausgeliefert werden, man kann diesen aber bereits jetzt im Webshop des deutschen Unternehmens vorbestellen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 558,- angegeben, wobei alle Schnellentschlossenen bis zum 23. Mai 2022 die Garantieverlängerung auf fünf Jahre im Wert von € 59,90 gratis erhalten.

Wir meinen…

Subwoofer sind für Home Cinema schlichtweg unerlässlich, für Stereo können sie ungemein hilfreich sein, speziell dann, wenn man eher kompakte Lautsprecher-Systeme einsetzt und hier ein wenig Unterstützung im untersten Frequenzbereich wünscht. Auch für Soundbar-Systeme können sie gute Dienste leisten. Einziges Problem: Subwoofer sind meist recht mächtige Gesellen, die durchaus markant in Erscheinung treten. Nicht so der neue Nubert nuSub XW-800 slim, der geradezu dezent in jedes Wohnumfeld integriert werden kann und damit im reichhaltigen Produktsortiment von Nubert electronic GmbH eine überaus willkommene Ergänzung darstellt.

Produkt Nubert nuSub XW-800 slim Preis € 558,-

