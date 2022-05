StreamUnlimited StreamAmp Module – Die Basis für High-end Smart Speaker

In aller Kürze Als eine Art Out-of-the-Box Lösung für High-end Smart Speaker soll sich das StreamUnlimited StreamAmp Module von StreamUnlimited Engineering GmbH erweisen.

StreamUnlimited StreamAmp Module, so nennt sich jene Lösung, die das Unternehmen StreamUnlimited Engineering GmbH als Basis für die Realisierung von High-end Smart Speaker entwickelte. Diese Lösung vereint tatsächlich alles, was moderne Aktiv-Lautsprecher-Systeme, die im besten Fall als so genannte Wireless Active Speaker fungieren sollen, an technischer Basis bedürfen. Beginnend bei diversen Schnittstellen für die direkte Einbindung verschiedener Quellen über eine Streaming-Engine mit der Anbindung an verschiedenste Streaming-Plattformen bis hin zu einem leistungsstarken, gleichzeitig effizient arbeitenden Verstärker des Spezialisten Hypex Electronics B. V. werden hier alle essentiellen Funktionen in einem Modul vereint.

StreamUnlimited Engineering GmbH – Der Spezialist für hoch-integrierte Lösungen

Das Unternehmen StreamUnlimited Engineering GmbH ist wohl dem ein oder anderen HiFi-Enthusiasten bekannt, selbst wenn es sich um einen ausgewiesenen Spezialisten handelt, dessen Lösungen normalerweise ihren Dienst im Verborgenen verrichten, da sie die technologische Grundlage etwa für moderne Streaming-Lösungen speziell auch im Verbund mit Smart Home Integration bilden.

Das Unternehmen aus Wien agiert allerdings zumeist eher im Hintergrund, liefert seine Lösungen als OEM an verschiedenste Partner, die diese dann in ihren Produkten einsetzen. So mancher davon sieht es allerdings nicht so gerne, dass dies auch publik wird.

Die wohl größte Bekanntheit erlangte StreamUnlimited Engineering GmbH daher allen voran durch einen Geschäftsbereich, der an die Wurzeln des Unternehmens zurück reicht, schließlich stammen viele der Entwickler von StreamUnlimited Engineering GmbH von Philips, und zwar ganz konkret von jener Abteilung, die unter anderem für das legendäre CD-Laufwerk Philips CD-Pro verantwortlich zeichnete. Nicht erstaunlich also, dass man auch als StreamUnlimited Engineering GmbH hier einen Schwerpunkt setzte und etwa die StreamUnlimited BlueTiger Connected Optical Drive entwickelte.

Inzwischen konzentriert man sich aber allen voran auf Streaming-Systeme, wobei hierbei speziell hoch-integrierte Lösungen im Fokus stehen, die einerseits eine breite Unterstützung verschiedenster Streaming-Technologien und Dienste umfassen, zudem auch eine direkte Einbindung in Smart Home Lösungen erlauben.

StreamUnlimited StreamAmp Module – Grundlage für modernste Aktiv-Lautsprecher-Systeme

Das StreamUnlimited StreamAmp Module stellt im Angebot des Wiener Unternehmens eine ganz besonders spannende Lösung dar, denn wie bereits einleitend erwähnt, dient es als zentrales Element modernster Aktiv-Lautsprecher-Systeme, fungiert bei Bedarf gar als eine Art Out-of-the-Box Lösung für Lautsprecher-Produzenten.

Flexible Streaming-Plattform

Herzstück des StreamUnlimited StreamAmp Module ist natürlich eine Streaming-Plattform, die sich offen für alle relevanten Streaming-Technologien zeigt. Man vertraut hier im Wesentlichen auf ein StreamUnlimited Stream1955 Next generation Module in Form eines NXP Quad-core SoC . Damit unterstützt diese Lösung mit dlna-Zertifizierung allen voran UPnP und damit den einzig tatsächlichen Industrie-Standard. Darüber hinaus setzt man aber auch auf Apple AirPlay 2, Spotify Connect sowie TIDAL Connect und kann zudem über Airable Radio Internet Radio und Podcasts bereit stellen. Optional lassen sich auch weitere Schnittstellen nutzen, etwa Amazon Music und auf Wunsch ist gar eine Zertifizierung als Roon Ready möglich. Die Einbindung ins Netzwerk erfolgt wahlweise über Kabel oder WiFi.

Zahlreiche Schnittstellen für verschiedene Quellen

Doch auch abseits von Streaming lassen sich beim StreamUnlimited StreamAmp Module verschiedene Quellen einbinden, etwa über analoge Eingänge wie Cinch und XLR, zudem auf digitaler Ebene über eine optische sowie koaxiale S/PDIF-Schnittstelle und auch HDMI darf nicht fehlen, wobei diese auch einen eARC, also einen enhanced Audio Return Channel für die Übertragung hochauflösender Audio-Signale bei Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder Apple TV unterstützt. Auch ein USB-Port steht optional zur Verfügung.

Die Verbindung zwischen Lautsprecher-Systemen basierend auf dem StreamUnlimited StreamAmp Module erfolgt etwa mittels Digital Audio Link (Cat6 Kabel mit RJ45) in digitaler Form mit 24 Bit und 192 kHz und über einen entsprechenden Ausgang kann ein Subwoofer ins Spiel gebracht werden.

Als Alternative steht aber auch als „drahtlose“ Option WiSA zur Verfügung, wobei hierbei in der aktuellen Form zwei Kanäle mit 24 Bit und 96 kHz übertragen werden.

WiSA ist ein Funkstandard, der eigens für die Signalübertragung im Aktiv-Lautsprecher-Bereich entwickelt wurde und der sich durch geringste Latenz bei der Signalübertragung in Hi-res Audio auszeichnet. Basierend auf WiSA können nicht nur Stereo-Lösungen realisiert werden, sondern gar Surround Sound für Heimkino bzw. Multiroom im Custom Installation Segment, dies sei der Vollständigkeit wegen an dieser Stelle angeführt.

Integrierte DSP-basierte Signalverarbeitung

Die Signalverarbeitung erfolgt beim StreamUnlimited StreamAmp Module mittels DSP, wobei verschiedenste spannende Optionen geboten werden. Dazu gehört etwa Illusonic Audio Processing als Frequenzweiche bzw. Raumkorrektur, ja selbst Dirac Room Correction lässt sich optional nutzen.

Leistungsstarker, effizienter Verstärker von Hypex Electronics B. V.

Als Verstärker setzt man auf besonders spannende Module des Spezialisten Hypex Electronics B. V. so genannte Hypex NCORE Class D Amplifier. Diese stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung, und zwar als Hypex NCORE Class D Amplifier NC122MP mit einer Leistung von zweimal 75 Watt, oder aber als Hypex NCORE Class D Amplifier NC252MP mit immerhin zweimal 150 Watt.

Laut Angaben des Unternehmens lassen sich auf Basis des StreamUnlimited StreamAmp Module Lösungen bis hin zu Vierweg-Systemen realisieren.

Verschiedene Optionen zur komfortablen Steuerung

Laut Herstellerangaben lässt sich das StreamUnlimited StreamAmp Module auf verschiedenste Art und Weise steuern, allen voran etwa direkt an den Speakern über ein kapazitives Control Panel mit LED Level Meter und fünf Taster, die frei programmiert werden können. Ebenso steht auf Wunsch eine passende Control App für Apple iOS und Google Android zur Verfügung und selbst auf eine klassische Fernbedienung kann man zurück greifen.

Preise und Verfügbarkeit

Um dies nochmals klar hervor zu heben, das StreamUnlimited StreamAmp Module ist einzig und allein für Partner des Wiener Technologie-Unternehmens ausgelegt, man wird es also nie im Fachhandel finden. Zumindest nicht als einzelnes Modul, wohl aber in Form verschiedenster Lösungen unterschiedlicher Lautsprecher-Produzenten, die sich das StreamUnlimited StreamAmp Module sehr flexibel ihren Bedürfnissen entsprechend individuell anpassen lassen können.

Wir meinen…

Längst ist klar, künftig werden Aktiv-Lautsprecher-Systeme im HiFi- aber auch im Home Cinema Bereich eine immer wichtigere Rolle spielen. Für viele potentielle Kunden wirken HiFi-Burgen klassischer Ausprägung keinen Reiz, wohl aber tunlichst elegante, vielseitige Aktiv-Lautsprecher-Systeme, die als Smart Speaker die Aufgabe einer kompletten HiFi-Kette übernehmen können. Genau darauf zielt das StreamUnlimited StreamAmp Module ab, denn dies bildet aus rein technischer Sicht die Grundlage für derartige Smart Speaker, wobei das Unternehmen StreamUnlimited Engineering GmbH ausdrücklich von einer Plattform spricht, die mit ihrer Ausstattung die Anschlüsse, das Streaming, die Signalverarbeitung und auch die Verstärker betreffend für High-end Lösungen ausgelegt ist.

PRODUKT StreamUnlimited StreamAmp Module Preis k. A.

Marke StreamUnlimited Engineering GmbH Hersteller StreamUnlimited Engineering GmbH Vertrieb StreamUnlimited Engineering GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

