MOON Voice 22 – Der Erste aus dem Hause Simaudio Ltd.

Sie liefere den Sound einer neuen Ära, die MOON Voice 22, die die kanadische High-end HiFi-Schmiede Simaudio Ltd. nunmehr in Form eines kompakten Regal-Lautsprecher-Systems vorstellt. Die tatsächliche Besonderheit dabei ist, dass es sich um das erste Lautsprecher-System der Kanadier überhaupt handelt, die neue MOON Voice 22 ist somit der Erste seiner Art in der doch recht langen Firmengeschichte von Simaudio Ltd.. Wohl gerade deswegen betont das Unternehmen, dass all die Erfahrung, die man in den vergangenen 40 Jahren bei der Entwicklung außergewöhnlicher High-end HiFi-Lösungen sammeln konnte, in die neuen MOON Voice 22 eingeflossen sei.

Beste Materialien und führende Fertigungstechnologien als Basis für die MOON Voice 22

Die Kanadier halten fest, dass die neue MOON Voice 22 selbstverständlich die bekannte, satte und natürliche Klang-Signatur biete, die man von Lösungen aus dem Hause Simaudio Ltd. der Marke MOON erwarte. Ganz speziell habe man darauf geachtet, dass dieses kompakte Lautsprecher-System eine breite Klangbühne biete, und das jedes Detail abgebildet werde und eine tiefe, saubere Basswiedergabe garantiert sei.

Erzielt habe man dies durch den Einsatz bester Materialien und hochwertiger Komponenten, und man vertraue auf führende Fertigungstechnologien, so die Beschreibung des Herstellers.

Kompaktes Zweiweg Bassreflex-System

Aus rein technischer Sicht handelt es sich bei der neuen MOON Voice 22 um ein Zweiwege-System, das auf die Kombination aus einem 29 mm Softdome Tweeter mit Waveguide sowie einen 155 mm Tiefton-Treiber setzt. Für die akkurate Bassabbildung wird dieser Tieftöner von einem an der Rückseite heraus geführten Bassreflex-System unterstützt.

Mit einer Impedanz von 6 Ohm und einer Empfindlichkeit von 89 dB sei diese Lösung für Verstärker mit einer Leistung zwischen 50 und 150 Watt ausgelegt, so die Charakterisierung des Herstellers, der den Frequenzbereich, den die MOON Voice 22 abdecken kann, mit 45 Hz bis hin zu 30 kHz angibt. Die Frequenzweiche setzt hier, dies sei der Vollständigkeit wegen natürlich an dieser Stelle angeführt, bei 1,5 kHz an.

Einzigartiges Design

Simaudio Ltd. nimmt für sich in Anspruch, dass die neue MOON Voice 22 mit einem einzigartigen Design aufwarten kann, doch zunächst lassen Sie uns die ganz banalen, nackten Zahlen auflisten: so präsentiert sich dieses Lautsprecher-System mit Abmessungen von 20 cm in der Breite, 35 cm in der Höhe, und 29 cm in der Tiefe und bringt damit 10,5 kg auf die Waage.

Man habe hier eine Formensprache gewählt, die für modernstes Design stehe, ohne dabei die Entstehungsgeschichte von Simaudio Ltd. im Jahr 1980 außer Acht zu lassen, so das kanadische Unternehmen. Durch das gewählte Design füge sich das Lautsprecher-System problemlos in jedes moderne Wohnumfeld ein, auch wenn man dieses Modell allein in den Ausführungen Schwarz und Weiss erwerben kann. Die Front ziert auf Wunsch ein Lautsprecher-Grill, der mittels Magneten in Position gehalten wird.

Flexibel bei der Elektronik, flexibel in der Aufstellung

Ausdrücklich verweist der Hersteller darauf, dass die MOON Voice 22 natürlich ideale für jedwede Elektronik aus dem eigenen Hause, aber auch für verschiedenste Lösungen anderer Hersteller geeignet sei. Ebenso flexibel wie bei der Elektronik soll sich das kompakte Lautsprecher-System bei der Aufstellung erweisen, wobei man diesbezüglich ein Detail besonders hervor hebt, und zwar eine spezielle, mitgelieferte Entkopplung auf der Unterseite der Lautsprecher. Diese bezeichnet Simaudio Ltd. als so genannte Hover Base, die eine stabile Aufstellung garantiere und dabei zur Reduzierung von ungewünschten Vibrationen führe.

Simaudio Ltd. bietet aber auch passende Lautsprecher-Ständer an. Diese für die MOON Voice 22 maßgeschneiderten MOON Voice 22 Stands sind aus pulverbeschichtetem Edelstahl gefertigt und weisen eine mattschwarze Oberfläche auf, die perfekt zu den Lautsprechern passe. Im Lieferumfang sind Spikes und Gummifüsse enthalten, die höchste Stabilität und eine perfekte Balance garantieren, so das Versprechen des Herstellers.

„Wir sind begeistert, dass wir jetzt die Möglichkeit haben ein komplettes MOON System anbieten zu können, ein System das nicht mehr abhängig von Lautsprechern anderer Hersteller ist. Wie bei unseren anderen Produkten auch, haben wir unsere eigenen Designs und Technologien entwickelt, die auf Transparenz und Realismus abzielen, um die Dynamik und Bandbreite realer Instrumente abbilden zu können.“ Dominique Poupart, Product Manager für MOON bei Simaudio Ltd.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue MOON Voice 22 wird ihre Premiere auf der High End 2022 feiern, soll aber dann auch zeitnah im Fachhandel zu finden sein. Der Hersteller gibt für dieses neue Lautsprecher-System einen empfohlenen Verkaufspreis von € 3.000,- pro Paar an. Der passende Standfuss schlägt mit € 480,- zu Buche.

Wir meinen…

Eigentlich erstaunlich, dass sich Simaudio Ltd. nunmehr dazu entschließt, nach einer vierzigjährigen Unternehmensgeschichte nun in den hart umkämpften Markt der Lautsprecher-Systeme einzusteigen. Die Kanadier tun dies aber genau mit der in diesen vier Jahrzehnten gesammelten Erfahrung, die sich nunmehr in der neuen MOON Voice 22 widerspiegeln soll, einem kompakten, aber wie Simaudio Ltd. ausdrücklich hervor hebt überaus akkurat und souverän aufspielenden Regal-Lautsprecher-System.

PRODUKT MOON Voice 22 Preis MOON Voice 22 € 3.000,- pro Paar

Moon Voice 22 Stands € 480,- pro Paar

