Nordost QBASE Reference – Stromverteiler allerhöchster Güte

In aller Kürze Als Top-of-the-line AC Distribution Unit bezeichnet Nordost den neuen Stromverteiler Nordost QBASE Reference.

Erstmals präsentierte man die neue Nordost QBASE Reference im Rahmen der High End 2023 in München, nun steht dieser Stromverteiler im Fachhandel bereit, wie der Kabel- und Zubehörspezialist Nordost mitteilt. Das Unternehmen will hierbei nicht weniger als das Nonplusultra aufbieten können, spricht selbst gar von einer Top-of-the-line AC Distribution Solution und richtet sich damit an all jene Anwender, die auch bei der Stromversorgung auf nciht weniger als das Beste vertrauen wollen.

Mit der neuen Nordost QBASE Reference sei es möglich, Musik so zu hören, wie sie ursprünglich konzipiert wurde, absolut frei von störenden Einflüssen, wie Nordost verspricht.

Eine echte Alternative zu bestehenden Lösungen

Aus Sicht von Nordost können viele Lösungen am Markt letztlich nicht überzeugen, denn während gängige Systeme im Bereich der Stromversorgung, wie etwa so genannte Power Conditioner, etwaiges Rauschen effektiv unterdrücken können, handelt man sich dadurch andere Probleme ein. So führt das Unternehmen etwa eine eingeschränkte Bandbreite, eine komprimierte Dynamik und damit letztlich eine gravierende Verschlechterung der Klangqualität an. Derartige Kompromisse wolle man nicht eingehen, sodass man auf Alternativen setzte.

Nordost QRT Audio Enhancer als Basis

Daher orientierte man sich an einer bereits bestehenden Produktlinie im Angebot von Nordost, und zwar der Nordost QRT Audio Enhancer. Diese Lösungen sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie das Rauschen effektiv eliminieren, gleichzeitig aber dafür Sorge tragen, dass dies mit keinerlei Nachteilen einhergeht, da der Strompfad ungehindert für die angeschlossenen Komponenten erhalten bleibt.

Nordost QBASE Reference mit Star Earth Topology

In dem neuen Stromverteiler aus dem Hause Nordost stecken etliche Konzepte und Technologien, die das Unternehmen über die Jahre entwickelt habe, um dem selbst gesteckten Ziel einer perfekten Stromversorgung gerecht zu werden.

So handelt es sich bei der neuen Nordost QBASE Reference um einen passiven Verteiler, der auf der so genannten Star Earth Topology aufbaut, um etwaige negative Beeinflussungen zwischen den angeschlossenen Komponenten im Ansatz zu unterbinden.

Man setzt hier auf einen soliden Aufbau basierend auf einem stranggepresstem Aluminium-Gehäuse, sodass auch diesbezüglich beste Voraussetzungen für optimale Ergebnisse geschaffen wurden, zumal die Nordost QBASE Reference auf Standfüssen ruht, die Resonanzen im Ansatz unterbinden sollen.

Mittels speziellem PCB-Aufbau und Design, der so genannten QPOINT Technology, einem Dual Primary Earth Design und Pre-QKORE Ground Design sowie mehreren Nordost QSINE sowie Nordost QWAVE Devices, die hier direkt integriert sind, bilde die neue Nordost QBASE Reference die ideale Lösung für die optimale Stromversorgung in High-end HiFi-Systemen oder auch exklusiven Home Cinema Lösungen.

Zehn Schuko-Stecker

Um es nur ja nicht zu vergessen sei hier noch erwähnt, dass die Nordost QBASE Reference über einen Eingang in Form eines IEC C-20 (20/16 Amp) und über zehn Schuko-Stecker für den Anschluss verschiedenster Komponenten verfügt, wobei diese offensichtlich so weit auseinander angeordnet sind, dass man problemlos auch mächtigere Kabel mit entsprechenden Steckern problemlos anschließen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Nordost QBASE Reference soll bereis dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie Nordost festhält. Den empfohlenen Verkaufspreis gibt der US-amerikanische Spezialist mit US$ 17.999,99 an.

Wir meinen…

Ein bisschen Kleingeld sollte man schon erübrigen können, wenn man sich für die neueste Lösung des US-amerikanischen Spezialisten Nordost im Bereich Stromversorgung begeistert, damit aber erhalte man eine Lösung, die das Unternehmen als kompromisslose Alternative zu gängigen Power Conditioner am Markt versteht. Diese sollen zwar Rauschen effektiv unterbinden, dafür aber die Bandbreite beschränken und die Dynamik komprimieren. Derartige Nachteile müsse man bei der neuen Nordost QBASE Reference nicht hinnehmen, wie Nordost verspricht, dafür sorgen verschiedenste von dem Spezialisten entwickelte Konzepte und Technologien, auf denen der Stromverteiler aufbaut.

PRODUKT Nordost QBASE Reference

