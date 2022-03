Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee – Cortenstahl-Finish zum 10. Geburtstag

Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee, damit stehen zwei Lautsprecher-Systeme der Nubert nuLine Serie in ganz besonders außergewöhnlicher Ausführung zur Verfügung. Diese exklusiven Lautsprecher-Systeme präsentieren sich im Design von Cortenstahl, ein Finish, das man bei einem Speaker wohl bislang noch nicht gesehen hat.

Nubert electronic GmbH feiert mit diesen beiden exklusiven Lautsprecher-Systemen den 10. Geburtstag der Nubert nuLine Serie, einer der erfolgreichsten Produktlinien des Unternehmens aus Schwäbisch Gmünd.

Nubert nuLine Serie – Seit 2012 verfügbar

Die aktuelle Generation der Nubert nuLine Serie wurde erstmals im Jahr 212 präsentiert, wobei Nubert electronic GmbH nicht verabsäumt darauf hinzuweisen, dass die Anfänge dieser Produktreihe gar bis ins Jahr 1998 zurück reichen.

Gleichwohl Nubert electronic GmbH ein sehr vielseitiges Portfolio vorweisen kann und darunter so manch besonders erfolgreiche Serie zu finden ist, so nimmt die Nubert nuLine Serie eine ganz besondere Rolle ein. Da sie besonders breit aufgestellt ist, erfreut sie sich über höchste Beliebtheit bei HiFi- als auch Home Cinema-Liebhabern, die diese als krönenden Abschluss ihrer Systeme einsetzen. Erstaunlich dabei ist, dass die Nubert nuLine Serie selbst nach all den Jahren derart beliebt ist. Natürlich wurden die Modelle der Nubert nuLine Serie ständig perfektioniert, so der Hersteller, der von Ausstattungsmerkmalen wie Weichen und Chassis, deren klangliche Eigenschaften und technische Parameter in dieser Preisklasse Maßstäbe setzen, als wesentlichste Ausstattungsmerkmale neben der stets schlanken und eleganten Bauform spricht.

Nubert nuLine 28 und Nubert nuLine 284 – Die Stars der Nubert nuLine Serie

Dass man sich nunmehr zum 10. Geburtstag der Produktlinie ausgerechnet die Modelle Nubert nuLine 34 sowie Nubert nuLine 284 auswählte, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, ist natürlich keinesfalls Zufall.

Zunächst kann man festhalten, dass diese beiden Lautsprecher-Systeme im Jahr 2012 die Nubert nuLine mitbegründeten. Zudem, und das ist wohl der letztlich entscheidende Punkt, handelt es sich laut Herstellerangaben um die beiden meistverkauften Lautsprecher-Systeme der umfangreichen Baureihe.

Laut Nubert electronic GmbH muss man gar attestieren, dass die Modelle Nubert nuLine 34 sowie Nubert nuLine 284 zu den populärsten Lösungen im gesamten Sortiment des Herstellers aus Schwäbisch Gmünd zählen.

Nubert nuLine 34 – Die universelle Kompakte

Die Nubert nuLine 34 präsentiert sich als schlankes Regal-Lautsprecher-System, das sich durch seine besonders flexiblen Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Nicht nur, dass sich diese Lösung bestens als Speaker einer klassischen kompakten HiFi-Kette eignet, auch im Home Cinema kann dieses Lautsprecher-System überzeugen, sei es nun für alle Kanäle – abgesehen vom Center-Speaker natürlich – in einem kleinen und mittlerem Setup, oder aber als Surround Speaker bei Konfigurationen in größeren Räumen.

Ausgeführt als Zweiwege-Bassreflex-System setzt dieses Lautsprecher-System auf einen Hochtöner mit 26 mm Seidengewebe-Kalotte sowie einen 180 mm Longstroke-Tieftöner mit Polypropylen-Membran. Ausgewiesen mit einer Impedanz von 4 Ohm und einem Wirkungsgrad von 88 dB ist das System für Verstärker mit einer Leistung bis zu 160 Watt ausgelegt und kann einen Frequenzbereich zwischen 48 Hz und 23 kHz abdecken.

Mit Abmessungen von 34 cm in der Höhe, 21 cm in der Breite und 31 cm in der Tiefe ohne, und 33 cm mit Lautsprecher-Grill bringt die Nubert nuLine 34 9,5 kg auf die Waage.

Nubert nuLine 284 – Das schmale Stand-Lautsprecher-System

Für die Nubert nuLine 284 spricht allen voran ihr beeindruckend souveränes Auftreten trotz ihres überaus schlanken Abmessungen. Die Nubert nuLine 284 ist laut Nubert electronic GmbH geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass auch ein Stand-Lautsprecher-System grazil und anmutig wirken könne.

Tatsächlich misst diese Lösung ohne Standfuss lediglich 110 cm in der Höhe, mit Standfuss sind es ebenfalls nur 112,8 cm. Die Breite wird mit 18 cm ohne, mit 24,5 cm unter Einbeziehung des Standfuss ausgewiesen. Ohne Lautsprecher-Grill beträgt die Tiefe 33 cm, mit diesem 35 cm. 28,5 kg findet man als Angabe fürs Gewicht im Datenblatt.

Bei der Nubert nuLine 284 hat man es mit einem Dreiwege-Bassreflex-System zu tun bei dem die Entwickler eine Seidengewebe-Kalotte mit einem Durchmesser von 26 mm als Hochtöner mit einem Mittelton-Treiber basierend auf einer Glasfaser-Sandwich-Membran mit einem Durchmesser von 123 mm kombinieren. Hinzu kommen gleich drei Woofer, wobei jeder davon einen Durchmesser von 150 mm aufweist und über Membranen aus Polypropylen verfügt.

In Kombination mit dem bereits angeführten Bassreflex-System kann diese Speaker einen Frequenzbereich zwischen 33 Hz und 23 kHz abdecken, die Impedanz wird mit 4 Ohm, der Wirkungsgrad mit 88,5 dB und die Nennbelastbarkeit mit satten 330 Watt ausgewiesen.

Die Nubert nuLine 284 eignet sich somit als krönender Abschluss einer feinen HiFi-Kette ebenso wie für die Front-Surround Speaker eines Home Cinema Setups.

Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee mit herausragendem Finish

Die nunmehr anlässlich des 10. Geburtstags präsentierten neuen Modelle Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee sollen sich aus rein technischer Sicht nicht von den eben beschriebenen regulären Serienmodellen unterscheiden, wohl aber durch ein einzigartiges Finish.

Als Serienmodelle stehen diese Lautsprecher-Systeme wahlweise mit Mehrschichtlackierung in Schwarz und Weiss sowie mit einem Echtholzfurnier in Nussbaum zur Verfügung. Der Lautsprecher-Grill ist entweder Schwarz oder Weiss.

Bei den neuen Sondermodellen Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee kommt zwar auch ein Gehäuse aus 19 mm bzw. gar 38 mm starkem MDF zum Einsatz, das für höchste Steifigkeit und Robustheit sehr aufwendig verstrebt ist, allerdings wird es hier auf besondere Art veredelt.

Ein Finish aus Cortenstahl

Wie bereits einleitend erwähnt, weisen die beiden Systeme Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee ein Finish auf, das dem Aussehen von Cortenstahl gleicht, also eine besonders strukturierte Oberfläche aufweist.

Tatsächlich werden die Holzgehäuse der Speaker in sorgfältiger Handarbeit mit einer Metallbeschichtung überzogen, um sie im Anschluss einem mehrstufigem Alterungsprozess zu unterziehen, bei dem die Stahlpartikel gezielt oxidieren und der spezielle Look erzielt wird, der Cortenstahl auszeichnet.

Um diese spezielle Oberfläche langfristig beständig zu behalten, wird diese mit einer Schicht Klarlack versiegelt.

Das Ergebnis dieses aufwendigen Prozesses, den ein Fachbetrieb in Franken für Nubert electronic GmbH übernimmt, sei eine in den verschiedenen Orange-, Rot- und Brauntönen schimmerndes Erscheinungsbild, wobei selbst beim Berühren der Speaker diese spezielle Textur für eine besonders spannende Haptik sorgt.

Da es sich um einen Prozess handelt, der bei jedem Speaker eine andere Struktur hervorbringt, ist jeder letztlich ein Unikat. Dies unterstreicht Nubert electronic GmbH damit, dass jeder Speaker ein nummeriertes Typenschild erhält, und diesen somit als Teil einer allein in limitierter Stückzahl gefertigten Serie ausweist.

Preise und Verfügbarkeit

Die limitierten Sondermodelle Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee sollen ab dem 11. März 2022 für kurze Zeit zur Verfügung stehen, allerdings nur so lange verfügbar. Der Preis für die Nubert nuLine 34 Jubilee wird mit € 500,- und jener für die Nubert nuLine 284 Jubilee mit € 1.500,- ausgewiesen. Diese Angaben gelten pro Stück.

Wir meinen…

Wie begeht man einen Geburtstag gebührend? Natürlich mit feinsten Sondermodellen, und wenn man dabei wie aktuell Nubert electronic GmbH anlässlich des 10. Geburtstag der Nubert nuLine Serie gleich die Geburtstagskinder selbst in besonders edlem Finish als limitierte Sondermodelle präsentieren kann, umso besser. So stehen nunmehr mit den Lösungen Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee Sondermodelle der zwei populärsten Lautsprecher-Systeme von Nubert electronic GmbH zur Verfügung, die sich in einzigartigem Cortenstahl-Finish präsentieren.

Produkt Nubert nuLine 34 Jubilee und Nubert nuLine 284 Jubilee Preis Nubert nuLine 34 Jubilee € 500,- pro Stück

Nubert nuLine 284 Jubilee € 1.500,- pro Stück