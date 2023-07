In aller Kürze Mit der Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 präsentiert Pro-Ject Audio Systems die neueste Generation des vielseitigen Vorverstärkers der Pro-Ject Box Design S2 Series.

Seit 2017 bietet Pro-Ject Audio Systems mit der Pro-Ject Pre Box S2 Digital eine hervorragende Vorstufe in der Pro-Ject Box Design Series, konkret der Pro-Ject Box Design S2 Series an, die durch ihre Ausstattung aber auch ihre Qualität besticht und bei der man daher ganz klar von einer wahren High-end HiFi-Lösung in kompaktester Form sprechen kann. Nur wenig größer als eine Zigarettenschachtel vereint man hier D/A-Wandler, Kopfhörer-Verstärker und Vorstufe zu einem enorm flexiblen System.

Nunmehr kündigt Pro-Ject Audio Systems die neue Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 als Nachfolger an, wobei schon die Namensgebung klar darauf hinweist, dass man am prinzipiellen Konzept nichts veränderte, wohl aber durchaus entscheidende Ausstattungsmerkmale nochmals verbesserte.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023

Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 – HiFi Kunst

Pro-Ject Audio Systems spricht bereits bei der Pro-Ject Pre Box S2 Digital von wahrer HiFi-Kunst, die, wie schon erwähnt, im Frühjahr 2017 auf den Markt kam, und die von renommierten britischen Designer John Westlake entwickelte wurde. Er setzte auf einen hochmodernen D/A-Wandler, einen hochwertigen Kopfhörer-Verstärker sowie eine Vorstufe mit drei digitalen Eingängen und verpackte all dies in einem Gerät der Pro-Ject Box Design S2 Series.

Nun habe man beschlossen, diese Lösung nochmals zu verfeinern, und zwar im Hinblick aufs Netzteil, die Masterclock und die analoge Ausgangsstufe, wie Pro-Ject Audio Systems festhält. Eine der besten Lösungen ihrer Klasse werde mit der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 somit noch besser, so das Versprechen des Herstellers.

Einmal mehr ist für die Entwicklung der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 John Westlake verantwortlich und ihm soll es gelungen sein, die Darbietungsqualität nochmals entscheidend zu verbessern. Man spricht bei der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 daher von einer Lösung, die es problemlos mit Geräten von mehrfacher Größe und zu deutlich höheren Kosten aufnehmen könne. Es handle sich einmal mehr um ein audiophiles System, das ganz und gar der Tradition der bereits vor gut zwei Jahrzehnten begründeten Pro-Ject Box Design Series entspricht: kompakte Lösungen mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023

Audiophiler D/A-Wandler

Die Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 nehme es, wie von Pro-Ject Audio Systems versprochen, allen voran im Bereich D/A-Wandler problemlos mit deutlich größeren und kostspieligeren Systemen auf, das liege insbesondere daran, dass man auf eine clevere Kombination aus einigen ganz essentiellen Komponenten vertraue: einem Dual-DAC Design basierend auf Komponenten des Spezialisten ESS Technology Inc. in Verbindung mit einem maßgeschneiderten und proprietären Taktgeber-Design und proprietären Filtern, einem optimierten PCB-Layout und einer separaten Stromversorgung.

All das führe zu einer unverfälschten und transparenten Darbietung, die alle Details frei von Phasenrauschen und extrem niedrigen Jitter darbieten kann.

So kommen als D/Wandler ESS Sabre ESS9038Q2M DAC im Dual-Mono-Aufbau zum Einsatz, damit können Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz, DSD bis hin zu DSD512, und auch Inhalte kodiert im verlustbehaftetem MQA verarbeitet werden. Erwähnt sei auch, dass die Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 als Roon-Tested ausgewiesen wird.

Sieben wählbare Filter-Charakteristiken sowie ein proprietärer Optimum Transient Digitaler Filter stehen dem Anwender bereit.

An Eingängen stehen zunächst eine koaxiale sowie optische S/PDIF-Schnittstelle, zudem aber auch ein USB-Port bereit, der als USB-B für die direkte Verbindung mit einem PC oder Mac sowie allen voran auch der Pro-Ject Stream Box S2 Ultra ausgelegt ist und das volle Potential des Wandlers bietet. Die beiden S/PDIF-Schnittstellen sind allein auf Signale in Linear PCM beschränkt, wobei hierbei das Spektrum bis hin zu 24 Bit und 192 kHz reicht.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023

Neue analoge Ausgangsstufe in Class A

Die Ausgangsstufe der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 basiere auf einem ESS ESS9603Q und sei in der Lage, einen höheren Betriebsstrom in Class A zu liefern, was natürlich Anwendern besonders zu gute kommt, die den integrierten Kopfhörer-Verstärker der Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 nutzen. So wird etwa die Leistung bei Kopfhörern mit niedriger Impedanz hierdurch deutlich verbessert, wie Pro-Ject Audio Systems hervor hebt.

Insgesamt habe man das Design aber noch energieeffizienter gestaltet, der Hersteller spricht hierbei von einer Reduzierung des Netzteilstroms um zwölf Prozent.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023

Auf jedwedes Detail geachtet

Wie schon erwähnt, kommt bei der Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 ein besonders ausgeklügeltes Design mit hochwertigen Komponenten zum Einsatz. So setzt man auf ein vergoldetes 4-Schichten PCB, organische Polymer-Kondensatoren und ThinFilm minioMELF Widerstände, um nur ein paar Punkte heraus zu greifen. Auch das Gehäuse ist als Aluminium-Edelstahl-Sandwich-Konstruktion aufgebaut, um einerseits besonders robust zu sein, zudem jedweden störenden Einfluss zu unterbinden.

Die Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 misst 103 x 37 x 122 mm und bringt es auf 366 g. Angeboten wird sie wahlweise in Schwarz oder Silber, wobei an der Front neben einem zentral angeordneten OLED Display ein Drehgeber sowie einige Taster als Bedienelemente bereit stehen. Hier findet man auch eine 6,3 mm Stereo Klinke für den Anschluss von Kopfhörern, wohingegen alle weiteren Anschlüsse an der Rückseite angebracht sind. Hier stehen neben der bereits erwähnten digitalen Eingänge – optische und koaxiale S/PDIF, USB – auch die analogen Ausgänge in Form eines Cinchbuchsen-Paars und die Stromversorgung in Form einer microUSB-Schnittstelle bereit.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023

Optionale Erweiterung

Dass die neue Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 allen voran mit der Pro-Ject Stream Box S2 Ultra ein famoses Gespann ergibt, haben wir ja schon ausgeführt. Erwähnt sei aber auch noch, dass Pro-Ject Audio Systems für die bestmögliche Qualität der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 eine optionale Stromversorgung anbietet, und zwar in Form der Pro-Ject Accu Box S2. Diese kann die Pro-Ject Stream Box S2 Ultra und die neue Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 gleichzeitig versorgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein, wie Pro-Ject Audio Systems angibt. Wie beschrieben kann man dabei zwischen Schwarz und Silber wählen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 449,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Schon bislang stellte die Pro-Ject Pre Box S2 Digital eine wirklich herausragende Lösung aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems dar, denn es handelte sich um eine Vorstufe mit integriertem D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker, die in kompaktester Form einer Lösung der Pro-Ject Box Design S2 Series so manch deutlich größeres und kostspieligeres Produkt mühelos an die Wand spielte. Mit der neuen Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 will man nunmehr nochmals markante Verbesserungen vorgenommen haben, sodass man wohl einmal mehr von einer audiophilen High-end HiFi-Lösung sprechen darf.

PRODUKT Pro-Ject Pre Box S2 Digital Edition 2023 Preis € 449,-

Ähnliche Beiträge