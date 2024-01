In aller Kürze Es ist das bislang kompakteste Lautsprecher-System, das die US-amerikanische High-end HiFi-Schmiede PS Audio nunmehr mit dem neuen PS Audio aspen FR10 Loudspeaker präsentiert.

Als ein Lautsprecher-System, das zwar für tunlichst viele HiFi-Enthusiasten als leistbare Lösung erscheint, dennoch keinerlei Kompromisse bei der Klangqualität erfordere, beschreibt die US-amerikanische High-end HiFi-Schmiede PS Audio den PS Audio aspen FR10 Loudspeaker. Man spricht hierbei einmal mehr von einem Full-range State-of-the-art Loudspeaker, einer Lösung, die aber hier im speziellen in jeden Raum passen solle und das Budget nicht überstrapaziere.

Mit dem nunmehr bereits dritten Lautsprecher-System der PS Audio Aspen Series, dem PS Audio Aspen FR10 Loudspeaker, rundet PS Audio die Produktlinie in diesem Bereich damit nach unten hin ab, dieses reiht sich unter die Modelle PS Audio aspen FR30 Loudspeaker und PS Audio aspen FR20 Loudspeaker ein.

Ein State-of-the-art Lautsprecher-System

Es war das erklärte Ziel der Entwickler, ein hochmodernes Breitband-Lautsprecher-System mit außergewöhnlich geringer Verzerrung für eine hervorragende Wiedergabe mit makelloser Tonalität zu realisieren, das sich zudem mit exquisiter Schönheit auszeichnet. So beschrieb das Unternehmen PS Audio Ende 2021 das allererste Lautsprecher-System, die PS Audio aspen R30 Loudspeaker.

Mit einer gehörigen Portion Ironie sprach man davon, dass die Entwicklung des PS Audio aspen R30 Loudspeaker 50 Jahre in Anspruch nahm, es somit fünf Jahrzehnte benötigte, in denen man bis ins kleinste Detail gelernt habe, was funktioniert und was nicht, was nötig ist, damit ein Lautsprecher „verschwindet“ und nur die Magie der Musik übrig bleibt, so das Unternehmen.

All das sollte auch für das zweite Modell, den PS Audio aspen FR20 Loudspeaker gelten, den man als zweites Modell präsentiere, und ebenso für den nunmehr vorgestellten kleinsten Lautsprecher, den PS Audio aspen FR10 Loudspeaker, wobei die Charakterisierung „klein“ hier natürlich allein relativ zu seinen großen Geschwistern PS Audio aspen FR30 und PS Audio aspen FR20 zu verstehen ist.

PS Audio aspen FR10 Loudspeaker – Das kompakteste Modell

Der PS Audio aspen FR10 Loudspeaker sei das kompakteste und benutzerfreundlichste Fullrange-Lautsprechersystem auf dem neuesten Stand der Technik, so PS Audio. Kleiner und leichter als der PS Audio aspen FR30 und PS Audio aspen FR20, kombiniere der neue PS Audio aspen FR10 dennoch außergewöhnlich niedrige Verzerrungen, tolle Bässe, nahtlose Tonalität und eine einfache Aufstellung in jedem Raum.

Für die Entwicklung zeichnet einmal mehr allen voran Chris Brunhaver verantwortlich, der hier für eine besonders solide Bassdarbietung zunächst auf zwei neu konzipierte frontseitige 6,5 Zoll Woofer setzt, und zwar in Kombination an der Rückseite zu findenden Passiv-Treibern, und zwar gleich drei Stück an der Zahl mit Abmessungen von jeweils 6 x 9 Zoll.

Beim neuen PS Audio aspen FR10 kommt zudem ein auf der Technologie der größeren Modelle basierender, für die kompakteren Abmessungen dieses Modells allerdings adaptierter 8 Zoll Planar Ribbon Midrange Drive und ein 2,5 Zoll Planar Ribbon Tweeter zum Einsatz. Interessantes Detail, dieser Hochtöner sitzt nun an oberster Stelle, wo bei den übrigen Geschwistern der Mittenton-Treiber seinen Platz fand.

Das Dreiwege-System verfügt über eine ausgeklügelte Frequenzweiche basierend auf Linkwitz-Rilley Filtern 4. Ordnung die bei 550 Hz sowie 1,75 kHz ansetzen und soll einen Frequenzbereich zwischen 32 Hz und 20 kHz abbilden können. Die Impedanz wird mit 4 Ohm und die Empfindlichkeit mit 86,5 dB ausgewiesen. Damit eigne sich das Lautsprecher-System für Verstärker mit einer Leistung zwischen 50 und 200 Watt, wie der Hersteller im Datenblatt festhält.

Das elegant geformte Gehäuse ist im Inneren aufwendig verstrebt und soll maßgeblich dazu beitragen, dass die versprochenen minimalen Verzerrungen und Vibrationen erzielt werden. Wahlweise ist dies in Satin White oder Satin Black erhältlich. Das Lautsprecher-System scheint auf dem überaus eleganten Standfuss aus Aluminium geradezu schweben und die Front ziert auf Wunsch ein mittels Magneten in Position gehaltener Lautsprecher-Grill in Schwarz.

Mit Abmessungen von 105,41 cm in der Höhe, 29,85 cm in der Breite und 41,28 cm in der Tiefe bringt es das das Lautsprecher-System PS Audio aspen FR10 immerhin auf 34,1 kg.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Lautsprecher-System PS Audio aspen FR10 soll in Bälde im Fachhandel zur Verfügung stehen. Wie bereits erwähnt, stehen hier Satin White bzw. Satin Black als Design-Varianten bereit. Der Verkaufspreis wird mit rund € 11.999,- pro Stück ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist bereits das dritte Lautsprecher-System, das die US-amerikanische High-end HiFi-Schmiede PS Audio aus Boulder im US-Bundesstaat Colorado nunmehr in Form des PS Audio aspen FR10 Loudspeaker präsentiert. Dass man hierbei auf Technologien setzt, die bei schon den großen Schwestern PS Audio aspen FR20 und PS Audio aspen FR30 zu finden waren, wird wohl kaum erstaunen, wohl aber, dass man auch hier von einem State-of-the-art Fullrange Speaker spricht, der keinerlei Kompromisse erfordere, zumal es sich um eine Lösung handle, die für jeden Raum und jedes Budget geeignet sei.

PRODUKT PS AUDIO ASPEN FR10 LOUDSPEAKER Preis € 11.999,- pro Stück

