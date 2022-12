In aller Kürze Ab sofort steht das Einstiegslaufwerk aus dem Hause Rega Research Limited auch als Rega Planar 1 Walnut Effect bzw. Rega Planar 1 Plus Walnut Effect zur Verfügung.

Der Rega Planar 1 markiert bei Rega Research Limited den Einstieg im Bereich Schallplatten-Spieler. Zum attraktiven Preis soll der Kunde hier viele Merkmale vorfinden, die Lösungen des englischen Spezialisten seit Jahr und Tag auszeichnen. Das Unternehmen geht sogar soweit zu sagen, dass es sich hierbei den Preis betreffend um eine Einstiegslösung handelt, die klangliche Performance aber soll weit darüber liegen. Es handelt sich also um eine überaus interessante Lösung, die nunmehr in einer weiteren Design-Variante angeboten wird, und zwar mit Walnuss-Finish als Rega Planar 1 Walnut Effect und Rega Planar 1 Plus Walnut Effect.

Rega Planar 1 – Der kleine Bruder des Rega Planar 3

So hält die englische HiFi-Schmiede fest, dass der Rega Planar 1 viele Merkmale von seinem großen Bruder Rega Planar 3 spendiert bekam, und zwar im Zuge eines Updates, das im letzten Jahr vollzogen wurde. Damit will man genau jenes Versprechen einlösen können, das wir eben bereits angeführt haben, nämlich, dass man mit dem Rega Planar 1 ein Laufwerk der Einstiegsklasse erhält, das allerdings vieles von der DNA mit bringt, die die größeren Brüder der Engländer auszeichnen.

Ein klassisches Laufwerk aus dem Hause Rega Research Limited

Natürlich präsentiert sich der Rega Planar 1 so, wie man es von Rega Research Limited seit Jahr und Tag gewohnt ist, das Laufwerk folgt dem Prinzip einer möglichst geringen Masse, die allen voran durch eine vergleichsweise simple Konstruktion erzielt wird. Das Laufwerk misst 448 x 365 x 115 mm und bringt damit exakt 5 kg auf die Waage.

Als Basis dient hier eine MDF-Platte, in die alle Komponenten des Laufwerks integriert sind, und bei der nicht zuletzt die Beschichtung die Steifigkeit nochmals verbessern soll.

Der Plattenteller mit 23 mm und vergleichsweise hoher Schwungmasse rotiert in einem Tellerlager aus Messing mit optimierter Passgenauigkeit, wobei ein EBLT-Antriebsriemen zum Einsatz kommt. Erstmals setzte Rega Research Limited übrigens beim Rega Planar 1 auch im Einstiegsbereich auf einen 24 V Synchron-Motor, bei dem auch eine neu entwickelte Motorsteuerung und ein Aluminium-Antriebsrad zum Einsatz kamen. Dadurch soll die Laufruhe und Drehzahlkonstanz nochmals verbessert worden sein.

Ab Werk ist das Laufwerk mit einem Rega RB110 Tonarm bestückt, der das gleiche Präzisionslager aufweist, wie der Rega RB330. Es handle sich hierbei um ein patentiertes, spielfreies Lager, bei dem nahezu keine Reibung auftritt.

Eine Einstellung des Antiskatings sei hier nicht erforderlich, sodass der Hersteller von einer Plug & Play Lösung spricht. Zum Einsatz kommt zudem ein neues, ergonomisch geformtes Headshell für eine verbesserte Handhabung.

Das Laufwerk ruht auf neu konzipierten Standfüssen, die für einen noch stabileren Stand mit geringster Vibrationsanfälligkeit Sorge tragen sollen.

Tonabnehmer bereits ab Werk montiert

Der Rega Planar 1 wird ab Werk mit einem vormontierten Tonabnehmer-System ausgeliefert, sodass der Anwender direkt nach dem Aufstellen loslegen kann. Es handelt sich hierbei um ein Rega Carbon MM Tonabnehmer-System, sodass das Laufwerk mit einer Vielzahl an Verstärker-Systemen mit integrierter Phono-Vorstufe eingesetzt werden kann und keine zusätzliche Investition erforderlich ist.

Rega Planar 1 Plus – Mit integrierter Phono-Vorstufe

Den Rega Planar 1 Plus zeichnet ein weiteres Ausstattungsmerkmal aus, und zwar eine ab Werk bereits integrierte Phono-Vorstufe, die, passend für diese Klasse, für MM Tonabnehmer-Systeme ausgelegt ist.

Matt Schwarz, Matt Weiss und nun auch Walnuss

Bislang stand der Rega Planar 1 bzw. Rega Planar 1 Plus in zwei Ausführungen bereit, und zwar Matt Schwarz sowie Matt Weiss. Nun bietet Rega Research Limited eine dritte Variante an, wobei man sich nunmehr für ein Holz-Finish entschied, und zwar Walnuss. Diese neue Design-Version trägt die Bezeichnung Rega Planar 1 Walnut Effect bzw. Rega Planar 1 Plus Walnut Effect.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Rega Planar 1 Walnut Effect steht bereits seit Ende September 2022 im Fachhandel zur Verfügung, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 449,- Inzwischen folgte mit etwas Verspätung auch der Rega Planar 1 Plus Walnut Effect, wobei man für dieses Laufwerk einen empfohlenen Verkaufspreis von € 549,- veranschlagen muss. Teil des Lieferumfangs ist natürlich in jedem Fall auch eine passende Staubschutz-Haube.

Wir meinen…

Es ist erfreulich, dass Rega Research Limited nun bei seinem Einsteigerlaufwerk auch eine Ausführung mit Holz-Finish anbietet, schließlich erfreuen sich derartige Design-Varianten hoher Beliebtheit bei den Anwendern. Dass Kunden mit dem Rega Planar 1 ein Laufwerk erwerben, dass alle Merkmale aufweist, für die man Lösungen der englischen HiFi-Schmiede schätzt, sei nicht vergessen explizit anzuführen. Neben dem neuen Rega Planar 1 Walnut Effect steht zudem auch der Rega Planar 1 Plus Walnut Effect bereit, also jene Ausführung, die ab Werk mit einer integrierten Phono-Vorstufe aufwarten kann.

PRODUKT REGA Planar 1 Walnut Effect, REGA Planar 1 Plus Walnut Effect Preis REGA Planar 1 Mattweiss € 399,-

REGA Planar 1 Mattschwarz € 399,-

REGA Planar 1 Walnut Effect € 449,-

Rega Planar 1 Plus Walnut Effect € 549,-

