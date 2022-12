In aller Kürze Nach dem Rega Planar 1 und Rega Planar 1 Plus steht nunmehr auch der Rega Planar 2 Walnut Effect Finish als neue Design-Variante bereit.

Erneut erweitert die englische HiFi-Schmiede Rega Research Limited ihr Angebot im Bereich Schallplatten-Spieler nunmehr um eine neue Design-Variante, und zwar den neuen Rega Planar 2 Walnut Effect Finish. Dieser Schritt folgt der Einführung der neuen Design-Variante bei den Einstiegsmodellen Rega Planar 1 sowie Rega Planar 1 Plus, die man ja bekanntlich nunmehr auch als Rega Planar 1 Walnut Effect und Rega Planar 1 Plus Walnut Effect feilbietet.

Rega Planar 2 – Weiss, Schwarz, Rot und nunmehr Walnuss

Bislang bot Rega Research Limited den Rega Planar 2 in den Ausführungen Weiss, Schwarz und Rot an, wobei es sich in beiden Varianten um Hochglanz-Lackierungen handelt. Mit der nunmehr vorgestellten vierten Variante kommt erstmals ein Holz-Finish hinzu, eine Ausführung, die sich in den letzten Jahren als immer populär im Bereich Schallplatten-Spieler erwiesen hat.

Rega Planar 2 – Der kleine Bruder des Rega Planar 3

Der Rega Planar 2 ist ja nun bereits eine geraume Zeit am Markt, was allerdings nichts daran ändert, dass es sich nach wie vor um ein überaus feines Laufwerk handelt. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass der Rega Planar 2 über zwei Jahre hinweg zusammen mit dem Rega Planar 3 entwickelt wurde und damit durchaus so manch Eigenschaft vom großen Bruder mit auf den Weg bekam.

Der Rega Planar 2 ist mit dem Rega RB220 Tonarm, einem für dieses Laufwerk neu entwickelten geräuscharmen 24 V Motor, einer hochglanzlaminierten Acrylplatte, einem neu entwickelten Zentrallager und vielem mehr ausgestattet. Jedes Merkmal dieses laut Rega Research Limited besonders innovativen Plattenspielers sei darauf ausgelegt, ein Maximum an Informationen und Details aus der Schallplatte herauszuholen.

Foto © Rega Research Limited | Rega Planar 2 Walnut Effect Finish Foto © Rega Research Limited | Rega Planar 2 Walnut Effect Finish Foto © Rega Research Limited | Rega Planar 2 Walnut Effect Finish

Rega Planar 2 Walnut Effect Finish mit besonderer Staubschutz-Haube

Selbstverständlich werden alle Design-Varianten des Rega Planar 2 mit einer passenden Staubschutz-Haube ausgeliefert, bei der neuen Ausführung Rega Planar 2 Walnut Effect Finish allerdings setzt man auf eine Staubschutz-Haube in besonders edler Rauchglas-Optik, wenngleich es sich natürlich nach wie vor um Acryl handelt, das hier zum Einsatz kommt.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Rega Planar 2 Walnut Effect Finish steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 649,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Nachdem Rega Research Limited bereits den Rega Planar 1 sowie den Rega Planar 1 Plus in der neuen Design-Variante Walnuss auf den Markt brachte, folgt nun auch der Rega Planar 2 als Rega Planar 2 Walnut Effect Finish. Die Engländer folgen damit auch bei diesem Modell einem seit Monaten klar ablesbaren Trend hin zu Laufwerken mit ansprechendem Holz-Finish.

PRODUKT REGA PLANAR 2 WALNUT EFFECT Preis € 649,-

Ähnliche Beiträge