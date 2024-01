Rückblick – Blues an der Adria 2023 in Opatija

In aller Kürze Drei Abende standen im Dezember ganz im Zeichen des Blues, und zwar im Rahmen der sempre-audio.at Klangreise Blues an der Adria 2023 im Hotel Miramar Opatija.

Blues an der Adria 2023, dies war ein in vielerlei Hinsicht überaus spannendes Ereignis, das Mitte Dezember 2023 über die Bühne ging. Zunächst handelte es sich um die erste sempre-audio.at Klangreise, die in den Süden, in die wunderschöne Kvarner Bucht im Süden Istriens führte, und zudem um die erste Kooperation von Österreichs einzigem Fachmagazin für hochwertige Lösungen der Unterhaltungselektronik mit der Holleis Hotels Gruppe.

Schauplatz war das Hotel Miramar Adria Relax Resort in Abazzia, direkt gelegen am romantischen Lungumare, und Live on stage fanden sich fünf herausragende Musiker, und zwar Marko Govorčin und Emir Hot, Sir Oliver Mally sowie Meena Cryle und Chris Fillmore.

Eine spannende Location – Hotel Miramar in Opatija

Das Hotel Miramar liegt, wie schon erwähnt, direkt am Lungomare gelegen in Opatija, einer Gemeinde, die sich nicht zuletzt durch einen einzigartigen Charme der K u. K. Zeit auszeichnet und damit an jene große Zeit erinnert, als die High Society Europas Anfang des 20. Jahrhunderts hier zumeist den Winter über zur Kur weilte.

Diesen speziellen Flair der Monarchie, allerdings gepaart mit modernsten touristischen Angeboten, pflegt auch das Hotel Miramar unter der Leitung von Martina Riedl und Kristina Bukovac.

Dort, wo normalerweise ein Streichquartett, ein typisch kroatischer Männerchor wie etwa die Klapa Opatija, Lesungen verschiedenster Literaten für die Unterhaltung der Gäste sorgen, sollte nun also ein Blues-Event abgehalten werden.

Es war also durchaus eine Art Experiment, das hier erstmals versuchte, allerdings, und das kann wohl klar gesagt werden, eines, das sich als überaus erfolgreich erwies, sodass Blues an der Adria wohl eine Fortsetzung finden wird…

Marko Govorčin und Emir Hot

Mitunter kommt es anders als geplant, als Veranstalter ist man vor „Überraschungen“ nicht gefeit. So war eigentlich für den ersten Abend, Donnerstag, den 7. Dezember 2023, unser lieber Freund Hermann Posch eingeplant, um Blues an der Adria 2023 zu eröffnen. Leider musste Hermann Posch krankheitsbedingt absagen, sodass sich eine überaus spannende Konstellation ergab, die im Rahmen des Events Premiere feierte.

Spontan erklärte sich Marko Govorčin bereit, den Abend zu bestreiten, ein Musiker, der allen voran durch sein bemerkenswertes Repertoire auffällt, das er zudem geradezu virtuos darzubieten versteht. Um an diesem Abend Blues der verschiedensten Stilrichtungen und im speziellen auch Balkan Blues zu präsentieren, hatte sich Marko Govorčin zudem einen weiteren herausragenden Künstler als Partner auserkoren, und zwar den aus Tuzla in Bosnien stammenden Emir Hot, der nach Studium in London und Berkeley nunmehr in Rijeka lebt.

Marko Govorčin wollen wir ganz besonders herzlich danken, da er sich bereit erklärte, das Equipment für diese drei Abende zur Verfügung zu stellen und zudem noch stets den übrigen Künstlern überaus freundlich und kollegial zur Seite stand, wenn es um den Soundcheck ging.

Sir Oliver Mally

Der zweite Abend, Freitag, der 8 Dezember 2023, wurde von Sir Oliver Mally bestritten, der diesen unter das Motto „Blues, lies & lullabies“ stellte. Entsprechend dieser Themen war klar, dass Sir Oliver Mally einmal mehr feinste Songs einem Erzähler gleich vortrug. Geschichten, die so nur das Leben schreibt, und die der Steirer aus Wagna in bewährt bravouröser Art und Weise als kleine Kunststücke zu präsentieren wusste.

Dieser Abend gab auch zumindest einen allerersten kleinen Vorgeschmack auf das Finale am nächsten Tag, Samstag, den 9. Dezember 2023, denn spontan ließ sich zunächst Chris Fillmore, dann auch Meena Cryle dazu überreden, für ein paar Songs mit einzusteigen, sodass die Gäste in der ehrwürdigen Habsburg Bar des Hotel Miramar eine einzigartige Jam Session erleben durften. Unglaublich, aber wahr, es war das allererste Mal, dass Sir Oliver Mally, Meena Cryle und Chris Fillmore zusammen spielten.

Meena Cryle und Chris Fillmore

Samstag, 9. Dezember 2023, das Finale der sempre-audio.at Klangreise nach Opatija, und Blues an der Adria 2023 sollte mit einem ganz außergewöhnlichen Künstlerpaar beschlossen werden, und zwar Meena Cryle und Chris Fillmore.

Eben erst eine Tournee mit dem Meena Cryle and Chris Fillmore Sextet beendet, bestritten die beiden herausragenden Musiker an diesem Abend eines jener seltenen Konzerte, an dem sie allein zu erleben sind und die stets zu einem ganz herausragenden Erlebnis für die Besucher werden.

Nicht anders war es an diesem Abend, und während weite Teile des Konzerts ausgelassene Stimmung ob der mitreissenden Musik herrschte, gab es dann diese ganz besonderen Momente, in denen es absolut still im Saal wird, und allein die Stimme von Meena Cryle zu vernehmen ist, die selbst in den leisesten Passagen eines Songs eine derartige Kraft und Leidenschaft vermittelt, die einzigartig ist.

So endete dieser Abend und damit auch die sempre-audio.at Klangreise Blues an der Adria 2023 mit Standing Ovations.

Ein Rückblick, der ein Ausblick ist…

Es war tatsächlich zunächst durchaus ein Wagnis, denn es war keineswegs abzusehen, dass Blues an der Adria 2023 im Hotel Miramar in Opatija derart positiv, ja vielfach gar mit Begeisterung aufgenommen wurde. Unser Dank geht daher allen voran an die Künstler, die mit uns dieses Experiment wagten und es zu einem Erfolg führten, aber ebenso natürlich an die Holleis Hotel Gruppe, hier speziell an Martina Riedl sowie Kristina Bukovac.

Abschließend sei gesagt, dass dieses Event zwar ein einzigartiges war, aber wohl kein einmaliges bleiben wird. Mehr wollen wir aber vorerst noch nicht verraten…

