Scansonic M On-wall – Leistungsstarker On-wall Speaker

In aller Kürze Mit dem neuen Scansonic M Onwall erweitert der dänische Lautsprecher-Spezialist Dantax Radio A/S die Scansonic M Series um einen On-wall Speaker für Home Cinema als auch Stereo.

Als wahren Mehrzweck-Lautsprecher bezeichnet Scansonic HD den neuesten Spross der Scansonic M Series, der nunmehr mit dem neuen Scansonic M On-wall zur Verfügung stehen soll. Es handelt sich hierbei, wie der Name bereits unschwer erkennen lässt, um einen so genannten On-wall Speaker, also eine Lösung, die allein für die Wandmontage vorgesehen ist. Der dänische Lautsprecher-Spezialist Dantax Radio A/S, der hinter der Marke Scansonic HD steckt, zeigt sich davon überzeugt, hiermit eine Lösung zu präsentieren, die gleichermaßen für Home Cinema als auch Stereo geeignet sei und weist ihn daher als besonders flexibles System aus.

Die Scansonic M Series

Die Dänen sprechen bei der Scansonic M Series von einer Produktlinie, die man als wahre Hochleistungssysteme ansehen kann, denn sie bieten einen besonders hochauflösenden Klang, den man, so der Hersteller, normalerweise nur von wesentlich teureren Lösungen kenne. Dies legt bereits nahe, dass man sich bei dieser Produktlinie um ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis bemüht, aber auch auf besonders schlanke, wohnraumfreundliche Abmessungen und ein sehr ansprechendes, zeitlos elegantes Design.

Wie bei der gesamten Produktpalette profitiere man auch bei der Scansonic M Series von der so genannten Trickle-down-Strategie, mittels derer man als Marke Scansonic HD vieles an Erfahrungen und Technologien der Systemen der Schwestermarke Raidho Acoustics übernehmen könne.

Die Scansonic M Series präsentiert sich bislang in Form der Systeme Scansonic M10 als kompakten Regal-Lautsprecher ausgelegt als Zweiwege-System, dem Stand-Lautsprecher-System Scansonic M20, das ebenso wie das zweite Stand-Lautsprecher-System der Serie, das Scansonic M40 in Form als Zweieinhalb-Wege-System konzipiert ist. Hinzu kommt mit dem Scansonic M Center genau das, was der Name ausdrückt, und zwar ein Center Speaker, sodass die Scansonic M Series gleichermaßen für Stereo als auch Home Cinema eingesetzt werden kann.

Foto © Dantax Radio A/S | Scansonic M On-wall

Der Vielseitige – Scansonic M Onwall

Das gilt natürlich auch für den neuen Scansonic M On-wall, denn wie bereits einleitend angeführt, habe man hier einmal mehr auf eine besonders flexible Nutzung Wert gelegt, so der Hersteller aus Dänemark.

Der Scansonic M On-wall eigne sich allen voran für klassische Stereo HiFi-Ketten, sofern man hierbei auf möglichst geringen Platzbedarf setzt. Durch die Wandmontage nimmt dieses System nämlich überhaupt keine Stellfläche für sich in Anspruch, einzig die Erweiterung mittels passendem Subwoofer empfiehlt der Hersteller in diesem Zusammenhang.

Die Auslegung als Lautsprecher-System für die Wandmontage ist natürlich zudem geradezu perfekt für den Einsatz im Home Cinema, denn hier kann der neue Scansonic M On-wall die Aufgaben eines Front- oder auch als Surround Speaker bestens erfüllen, und das ebenfalls bei letztlich keinerlei Platzbedarf.

Foto © Dantax Radio A/S | Scansonic M On-wall

Ausgelegt als Zweiweg-Bassreflex-System

Ausgestattet mit einem versiegeltem Bändchen-Hochtöner mit Kapton-Aluminium-Membran und einem 4,5 Zoll Tiefton-Treiber mit Wabenstruktur-verstärkter Membran sowie einem nach unten wirkenden Bassreflex-System soll damit ein Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 20 kHz abgebildet werden können, wobei die Frequenzweiche bei 4,5 kHz ansetzt, die Impedanz mit 8 Ohm und der Wirkungsgrad mit 88 dB angegeben wird. Das Zweiweg-Bassreflex-System Scansonic M On-wall sei damit für Verstärker mit einer Leistung von 10 bis hin zu 120 Watt ausgelegt.

Der Scansonic M On-wall misst 210 x 320 x 107 mm und bringt es damit auf lediglich 4,35 kg.

Wir haben es schon erwähnt, der Hersteller rühmt die Lösungen der Scansonic M Series als Systeme mit schönem, zeitlos eleganten dänischen Design, so auch den neuen Scansonic M On-wall, der sich wahlweise in Seidenmatt Schwarz oder Seidenmatt Weiss präsentiert.

Foto © Dantax Radio A/S | Scansonic M On-wall

Preise und Verfügbarkeit

Der Scansonic M On-wall und damit der neueste Spross der Scansonic M Series soll bereits dieser Tage zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 825,- ausgewiesen, wobei diese Angabe als Paarpreis zu verstehen ist.

Wir meinen…

Es ist eine Lösung, die ganz klar bislang innerhalb der Scansonic M Series gefehlt hat, und die nunmehr vom dänischen Lautsprecher-Spezialisten Dantax Radio A/S in Form des neuen Scansonic M On-wall zur Verfügung steht, und zwar ein kompaktes, elegantes Zweiwege-Bassreflex-System in Form eines Lautsprechers für die Wandmontage. Damit eignet sich diese Lösung gleichermaßen für Stereo als auch Home Cinema, und zwar überall da, wo Platz knapp ist.

Produkt Scansonic M On-wall Preis € 825,-

Marke Scansonic HD Hersteller Dantax Radio A/S Vertrieb Audiophil GbR Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at