In aller Kürze Der kleinste DAP aus dem Hause Shanling erhält nunmehr ein kleines, aber wesentliches Update, denn ab sofort ist der Shanling M1s Portable HiFi Player auch für TIDAL gerüstet.

Shanling Audio präsentierte bereits im Oktober letzten Jahres mit dem neuen Shanling M1s Portable HiFi Player die neueste Generation der so genannten Shanling MTouch Player Series, wobei dieser die besten Eigenschaften aller bislang in dieser Produktlinie verfügbaren Lösungen in sich vereinen soll.

Basierend auf einer durchaus leistungsstarken Plattform, ausgestattet mit Bluetooth und WiFi, soll es sich um einen überaus vielseitigen, kompakten DAP handeln, der für nahezu alle Eventualitäten bestens gerüstet ist.

Nun auch Streaming über TIDAL

Auch wenn der Shanling M1s Portable HiFi Player also, wie eben angeführt, als überaus vielseitiger, kompakter DAP gilt, ein durchaus nicht unwesentliches Feature fehlte bislang, wird nunmehr aber mittels neuester Firmware von den Entwicklern bei Shanling Audio nachgereicht, und zwar das direkte Music Streaming von TIDAL.

Man kann es drehen und wenden wie man will, auch wenn sich Spotify prinzipiell als Marktführer behaupten kann, wenn es um hochwertiges Streaming geht, das auch Anwender mit höheren Qualitätsansprüchen genügen kann, so hat allen voran TIDAL seit Jahr und Tag die Nase vorne, entsprechend wichtig ist es für Hersteller wie Shanling Audio, dass ihre Lösungen diesen Anbieter auch tatsächlich direkt unterstützen.

Foto © Shanling | Shanling M1s Portable HiFi Player nunmehr mit TIDAL Foto © Shanling | Shanling M1s Portable HiFi Player nunmehr mit TIDAL Foto © Shanling | Shanling M1s Portable HiFi Player nunmehr mit TIDAL Foto © Shanling | Shanling M1s Portable HiFi Player nunmehr mit TIDAL Foto © Shanling | Shanling M1s Portable HiFi Player nunmehr mit TIDAL

Weitere Detailverbeserungen

Doch damit nicht genug, die neue Firmware hält zudem auch weitere Detailverbesserungen für den Shanling M1s Portable HiFi Player bereit, wie etwa eine verbesserte Stabilität für SyncLink bei Apple iOS rund um die Shanling Eddict Player App, verbessertes Device Scanning bei Bluetooth sowie diverse weitere kleine Fehlerbehebungen und Performance-Optimierungen, wie der Hersteller festhält.

Preise und Verfügbarkeit

Natürlich steht die neueste Firmware v2.3 für den Shanling M1s Portable HiFi Player kostenlos bereit und kann allen voran als so genanntes OTA Firmware-Update (Over-the-air) vorgenommen werden, wenn sich der DAP in einem drahtlosen Netzwerk befindet. Alternative Installions-Optionen werden ausführlich auf der Webseite des Herstellers beschrieben.

Wir meinen…

Man kann es drehen und wenden wie man will, ganz klar ist TIDAL speziell im Bereich Hi-res Audio-fähiger DAP Systeme die wichtige Streaming-Plattform, eine direkte Unterstützung damit eigentlich unerlässlich. Diese liefert nunmehr auch Shanling Audio beim kleinen DAP Shanling M1s Portable HiFi Player nach, und zwar mittels ab sofort verfügbarer neuer Firmware.

PRODUKT SHANLING M1S PORTABLE HIFI PLAYER Preis US$ 299,-

Marke Shanling Hersteller Shanling Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge