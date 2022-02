sonoro GRAND ORCHESTRA – Stand-Lautsprecher-System aus dem Hause sonoro audio GmbH

sonoro GRAND ORCHESTRA, damit präsentiert das deutsche Unternehmen sonoro audio GmbH nunmehr erstmals Stand-Lautsprecher-Systeme und damit die großen Geschwister der sonoro ORCHESTRA, die man bereits im Mai 2020 vorstellte. Das Unternehmen bezeichnet die neuen sonoro GRAND ORCHESTRA als schlanke Premium-Systeme, die mit einer Vielzahl an Verstärkern harmonieren sollen und sich mit feiner Balance aus Eleganz und beeindruckendem Klang auszeichnen.

Doch selbst wenn man die neuen sonoro GRAND ORCHESTRA als besonders flexible Lösungen beschreibt, so hat man natürlich allen voran eine Lösung aus dem eigenen Produktsortiment im Blick, die diese optimal ergänzen sollen, und zwar den sonoro MAESTRO HiFi Receiver.

sonoro GRAND ORCHESTRA – Die großen Geschwister der sonoro ORCHESTRA

sonoro audio GmbH gilt seit Jahr und Tag als Spezialist für All-in-One Systeme, kompakte Audio-Lösungen also, die überall im Haus ihren Platz finden. Das Unternehmen setzt hierbei in bewährter Art und Weise auf Lösungen, die flexibel in der Ausstattung als eigenständige Systeme genutzt werden können.

Mit dem sonoro MAESTRO Receiver allerdings änderte man diese Strategie ein wenig, denn erstmals präsentierte man damit, wie der Name schon erkennen lässt, einen Receiver, der somit auf ein Paar externe Lautsprecher-Systeme setzt.

Auch wenn sich sonoro audio GmbH rühmen kann, All-in-One Audio-Systeme mit feinem Klang zu entwickeln, so bietet eine Lösung bestehend aus der Elektronik plus zusätzlichem Lautsprechern schon systembedingt natürlich ein noch viel besseres Klangerlebnis.

Mit den sonoro ORCHESTRA folgten dann auch die passenden Speaker aus dem Hause sonoro audio GmbH, und zwar in Form kompakter Regal-Lautsprecher-Systeme.

Nun geht man einen Schritt weiter und präsentiert mit den neuen sonoro GRAND ORCHESTRA so genannte Stand-Lautsprecher-Systeme, die man, wie einleitend beschrieben, als schlanke Premium-Systeme beschreibt und damit durchaus selbst hohe Erwartungen an die Qualität der Darbietung erfüllen könne.

Modernes Design

Um dem eigenen Anspruch, Lösungen für die einfache Integration in jedes Wohnumfeld zu bieten, auch tatsächlich gerecht zu werden, setzten die Entwickler bei der neuen sonoro GRAND ORCHESTRA auf eine besonders elegante Optik, so der Hersteller. Abgerundete Gehäuse-Kanten, hochwertige Oberflächen und ein perfektes Finish sollen diese Lösung auszeichnen.

Die Chassis wurden hier nahtlos in die Schwallwand eingelassen, wobei man keinerlei Verschraubung sehen soll.

Die Holzgehäuse sind handgeschliffen und mit einem hochwertigen matten Finish versehen, wobei Details in schwarzem Aluminium als reizvolle Akzente dienen sollen.

Foto © sonoro audio GmbH | Marcell Faller, CEO (links), Darko Jancin, Head of Product Development (rechts)

Wahres Kraftpaket

Ausgelegt ist die neue sonoro GRAND ORCHESTRA als Zweieinhalb-Wege-Bassreflex-System, wobei man auf zwei 6 Zoll Tieftöner mit Polyethylen-beschichteter Papiermembran, Druckguss-Korb und leistungsstarkem Antrieb basierend auf Doppelmagneten setzt. Für den Hochton-Bereich ist ein Bändchenhochtöner, ein so genannter AMT, also Air Motion Transformer, mit Neodym-Magnet als Antrieb verantwortlich. Das Bassreflex-System wird mittels zweier strömungsoptimierter Öffnungen an der Rückseite abgebildet.

Über eine sorgfältig abgestimmte Frequenzweiche soll eine homogene Abbildung sowie ein optimales Timing für eine präzise Darbietung garantiert sein.

Maßgeblich dafür sei auch, dass man das Gehäuse so auslegte, dass weder stehende Wellen noch Gehäuse-Resonanzen die Abbildung negativ beeinflussen können.

Der Frequenzbereich, der von diesem Lautsprecher-System abgebildet werden kann, wird mit 38 Hz bis hin zu 32 kHz angegeben.

Für eine Vielzahl an Verstärkern geeignet

Ausdrücklich spricht der Hersteller davon, dass die neuen sonoro GRAND ORCHESTRA mit einer Vielzahl an Verstärkern kombiniert werden kann, also auch mit Lösungen, die über eine vergleichsweise geringe Ausgangsleistung verfügen, wie dies etwa bei Verstärker-Systemen basierend auf Röhren-Technologie der Fall ist. Laut Datenblatt empfiehlt sich dieses Lautsprecher-System mit einer Impedanz von 4 Ohm und einem Wirkungsgrad von 87,5 dB für Verstärker mit einer Leistung zwischen 50 und 170 Watt.

Allerdings, und das sei nochmals angeführt, hat man ja wohl ohnehin allen voran den besagten sonoro MAESTRO Receiver als idealen Spielpartner im Fokus…

Die neuen sonoro GRAND ORCHESTRA misst 989 mm in der Höhe, rechnet man die Standfüsse hinzu, so kommt man auf 1.042 mm. Die Breite ohne Standfüsse wird mit 210 mm angegeben, bei der Stellfläche muss man den Standfuss wieder hinzu rechnen und kommt damit auf 280 mm. Die Tiefe wird vom Hersteller mit 349 mm angegeben. Die versprochene solide Verarbeitung schlägt sich in einem Gewicht von immerhin 24,8 kg nieder, und zwar pro Lautsprecher-System.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue sonoro GRAND ORCHESTRA soll ab sofort zur Verfügung stehen, und zwar allen voran direkt im Web-Shop von sonoro audio GmbH, aber auch im Fachhandel. Der Kunde kann sich hierbei zwischen Schwarz und Weiss entscheiden, wobei in beiden Varianten auf ein mattes Finish gesetzt wird. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.999,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Als schlanke Premium Stand-Lautsprecher-Systeme, die auch mit kleineren Verstärkern und Röhren gut harmonieren und denen die feine Balance zwischen Eleganz und beindruckendem Klang gelinge, bezeichnet sonoro audio GmbH die neuen sonoro GRAND ORCHESTRA. Ebenso wie ihre kleinen Geschwister sonoro ORCHESTRA sind aber auch diese wohl in erster Linie für jene interessant, die auf den sonoro MAESTRO Receiver setzen und dafür die passenden Speaker suchen.

Produkt sonoro GRAND ORCHESTRA Preis € 1.999,-

