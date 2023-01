In aller Kürze Anlässlich des 15. Geburtstags von Steinway Lyngdorf wird dieses Jahr die Steinway & Sons Model D 15th Anniversary Edition präsentiert.

Mit der neuen Steinway & Sons Model D Loudspeaker 15th Anniversary Edition will das dänische Unternehmen Steinway Lyngdorf an ein besondere Jubiläum zelebrieren, und zwar den 15. Geburtstagstag von SL Audio A/S. Es war im Jahr 2007, als der im dänischen Skive beheimatete High-end HiFi-Spezialist begründet wurde und es war ebenso in diesem Jahr, das man mit dem Steinway & Sons Model D Loudspeaker das erste Lautsprecher-System auf den Markt brachte. Was liegt also näher, in diesem Jahr ein ganz besonderes Sondermodell zu präsentieren, und zwar die besagte Steinway & Sons Model D Loudspeaker 15th Anniversary Edition.

Steinway Lyngdorf – Eine einzigartige Kooperation

Offiziell lautet der Firmenname zwar SL Audio A/S, hinlänglich ist das Unternehmen jedoch mit der Marke Steinway Lyngdorf bekannt, verweist dieser Name doch klar auf eine ganz außergewöhnliche Kooperation, die, wie eben schon angeführt, ihren Anfang im Jahr 2007 machte.

Da nämlich beschloss mit Steinway & Sons einer der wohl berühmtesten Klavierproduzenten überhaupt die Zusammenarbeit mit Lyngdorf Audio und damit einem ausgewiesenen High-end HiFi-Spezialisten mit besonderer Expertise in den Bereichen Digital Amplifier und Room Calibration.

Gleich als allererstes Projekt wollte man aufzeigen, was diese neue Partnerschaft zu leisten im Stande ist, und zwar mit einem herausragenden Lautsprecher-System, dem Steinway & Sons Model D Loudspeaker.

Foto © SL Audio A/S | Steinway & Sons Model D Loudspeaker

Steinway & Sons Model D Loudspeaker – Ein Lautsprecher-System, das außergewöhnliches zu leisten im Stande ist

Das erklärte Ziel der Entwickler war es, mit dem Steinway & Sons Model D Loudspeaker eine Lösung zu realisieren, die in der Lage ist den Klang eines Konzertflügels von Steinway & Sons im vollen Umfang abzubilden, sodass selbst Konzert-Pianisten keinerlei Unterschiede ausmachen können.

Das Ergebnis beschreibt Steinway Lyngdorf auch heute noch als technisch und optisch herausragend. Man vertraute hierbei auf immerhin vier große Tieftöner, zwei Mitteltöner und einen Hochtöner in einem sehr ungewöhnlichen, völlig offenen Dipol-Design.

Die Konstruktion des Lautsprecher-System basiert auf einem ultrastabilen, bronze-gold lackierten Aluminiumrahmen, der – wie könnte es anders sein – an einen Flügel erinnert, und setzt auf hochglänzende, schwarze Paneele, die in der gleichen Fabrik wie die berühmten Steinway & Sons-Klaviere hergestellt werden.

Ausdrücklich verweist der Hersteller darauf, dass der Steinway & Sons Model D Loudspeaker weit mehr sei, als „nur“ ein Lautsprecher-System. So ist jeder Lautsprecher mit zwei Digital-Verstärkern ausgestattet, die jeweils eine Leistung von stolzen 400 Watt bereit stellen, sowie einer DSP-basierten Frequenzweiche und nicht zuletzt der Lyngdorf RoomPerfect Calibritaion. Damit ist sichergestellt, dass in jedem Raum die beste Klangleistung erzielt werden kann.

Bis heute werde der Steinway & Sons Model D Loudspeaker nach wie vor produziert, immerhin eine Handvoll an Kunden können sich Jahr für Jahr über dieses herausragende System freuen.

Steinway & Sons Model D Loudspeaker 15th Anniversary Edition erscheint 2023

Steinway Lyngdorf kann festhalten, dass man als Unternehmen erfolgreicher denn je sei, kann auf ein Portfolio von über 20 Lautsprechern, fünf Subwoofer, zwei Verstärker und ebenso zwei Prozessoren verweisen.

Die Produkte der Marke Steinway Lyngdorf werden in 50 Ländern vertrieben und man rühmt sich, über ein außergewöhnliches Vertriebsnetz zu verfügen, das sowohl aus dem klassischen High-end HiFi Fachhandel, aber auch aus Innenarchitekten, Architekten sowie Custom Installation-Spezialisten besteht.

Preise und Verfügbarkeit

Zur Feier des 15-jährigen Bestehens des Steinway & Sons Model D wird das S/L Audio A/S eine ganz besondere Jubiläumsedition auf den Markt bringen, die im Jahr 2023 vorgestellt wird, dies versprechen die Dänen bereits zu Beginn dieses Jahres, ohne allerdings allzu viele Details zu nennen. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt also auch kein konkretes Datum der Verfügbarkeit noch ein Preis genannt werden.

Wir meinen…

Auch wenn S/L Audio A/S bislang nicht viel mehr verrät, als dass es in diesem Jahr mit der Steinway & Sons Model D Loudspeaker 15th Anniversary Edition eine ganz besondere Ausführung anlässlich des 15. Geburtstags der Marke Steinway Lyngdorf bzw. des ikonischen Lautsprecher-Systems Steinway & Sons Model D geben wird, reicht wohl allein diese Ankündigung um für Spannung zu sorgen und die Vorfreude zu wecken.

PRODUKT Steinway & Sons Model D Loudspeaker 15th Anniversary Edition Preis k. A.