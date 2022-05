Astell & Kern PATHFINDER – Advanced Hybrid In-ear Monitor

In aller Kürze Gemeinsam mit Campfire Audio habe Astell & Kern die Produktkategorie so genannter Hybrid In-ear Monitors mit dem Astell & Kern PATHFINDER neu definiert.

Der neue Astell & Kern PATHFINDER ist ein weiterer In-ear Kopfhörer des Spezialisten für Personal Audio Devices Astell & Kern, die dieser gemeinsam mit einem weiteren ausgewiesenen Spezialisten in diesem Bereich entwickelte, und zwar dem Unternehmen Campfire Audio. Zusammen habe man sich das Ziel gesetzt, im Bereich High-end In-ear Kopfhörer völlig neue Maßstäbe zu setzen, um selbst sehr anspruchsvolle audiophile HiFi-Enthusiasten damit begeistern zu können. Grundlage dafür, um dieses selbst gesteckte Ziel auch tatsächlich zu erreichen, sollen innovative Konzepte sowie modernste Technologien bilden.

Nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Campfire Audio und Astell & Kern

Es ist keineswegs das erste Mal, das Astell & Kern auf die Zusammenarbeit mit Campfire Audio vertraut. Gemeinsam konzipierte man etwa bereits den Astell & Kern SLOARIS X, nun will man, wiederum gemeinsam, mit dem neuen Astell & Kern PATHFINDER ein wahres Highlight im Bereich In-ear Kopfhörer präsentieren.

Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Beim neuen Astell & Kern PATHFINDER handelt es sich um einen so genannten Hybrid In-ear Monitor, also einen In-ear Kopfhörer, der gleich auf mehrere Treiber-Konzepte setzt, um deren jeweiligen Vorteile bestmöglich zu nutzen und in Summe optimale Ergebnisse zu erzielen.

Im Fall des neuen Astell & Kern PATHFINDER ist dies zunächst ein so genannter Dual Balanced Armature Driver mit T. A. E. C., wobei diese Abkürzung für Tuned Acoustic Expansion Chamber steht. Dieser Treiber dient der Abbildung der hohen Frequenzbereiche und soll sich mit einer besonders präzisen, detailreichen und klaren Abbildung auszeichnen.

Als Weltpremiere bezeichnen die beiden Unternehmen den hier ebenfalls eingesetzten Knowles Dual Chamber Balanced Armature Driver des Spezialisten Knowles Electronics LLC. für den Mittenton-Bereich, einer Lösung, bei der ein Single Coil gleich zwei individuelle Membranen antreibt. Dies sei in etwa mit einem Zweizylinder-Motor zu beschreiben, so die beiden Unternehmen, die dieses innovative Konzept als Lösung mit mehr Leistung bei gleichzeitig sehr natürlicher, warmer und stets kontrollierter Abbildung beschreiben.

Auch für den Tiefton-Bereich kommt ein komplett neu konzipierter Treiber zum Einsatz, und zwar ein Dual Custom Dynamic Driver, wie es Astell & Kern sowie Campfire Audio beschreiben. Der Dual Custom Dynamic Driver weise einen Durchmesser von immerhin 10 mm auf und setze auf ein PU+LCP Hybrid Diaphragm, der in einem mittels 3D Druck gefertigten Gehäuse untergebracht ist, das mit einem Belüftungssystem, der Radial Venting Technology für die optimale Kontrolle des Luftstroms aufwartet. Die Hersteller sprechen hierbei von einer besonders leistungsstarken, dynamischen, und im Timing perfekten Wiedergabe.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Gehäuse aus Spritzguss gefertigtem Aluminium

Die drei Treiber-Einheiten werden beim neuen Astell & Kern PATHFINDER in im Spritzguss-Verfahren aus Aluminium gefertigten Gehäusen verpackt, wobei zudem an entscheidenden Stellen noch Edelstahl-Elemente zur Verstärkung zum Einsatz kommen. Klangschädigende Vibrationen und interne Resonanzen sollen durch diese Werkstoffe und dem speziellen, hier angewandten Design, im Ansatz unterbunden werden.

Zudem, und das ist ja wohl nicht unwesentlich, erlaubt diese Werkstoff-Kombination ein durchaus ansprechendes Design, wobei sich die Astell & Kern PATHFINDER in der Farbvariante Night Sky präsentieren, wie es die Hersteller selbst beschreiben.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

MMCX Anschlüsse aus Beryllium und Kupfer

Höchste Ansprüche stellten die Entwickler auch an die Anschlüsse des Astell & Kern PATHFINDER, und setzen hierbei auf die bekannten MMCX Anschlüsse, die aus Beryllium sowie Kupfer gefertigt wurden. Diese Kombination zeichne sich durch die damit erzielbare Härte und Robustheit sowie Korrosionsbeständigkeit aus, sorge damit für eine über lange Zeit zuverlässige Verbindung.

Silberbeschichtetes Kupferkabel mit flachem Querschnitt

Gleich drei Kabel sind im Lieferumfang des neuen Astell & Kern PATHFINDER enthalten, wobei sich alle drei als silberbeschichtete Kupferkabel mit flachem Querschnitt präsentieren. Selbstverständlich handelt es sich beim Kupfer um OFC, dies sei der Vollständigkeit wegen noch angeführt.

Der flache Querschnitt erleichtere laut Herstellerangaben das täglich Handling des Kabels, dazu trage auch die Wahl des hier eingesetzten Kunststoffs zur Isolierung bei. Die Stecker sind allesamt aus Metall gefertigt.

Je nach Kabel münden diese in eine 2,5 mm Klinke bzw. 4,4 mm PENTACONN für eine symmetrische Anbindung, oder aber eine klassische 3,5 mm Stereo Mini-Klinke für eine unsymmetrische Verbindung zum Quellgerät.

Technische Eckdaten

Der neue Astell & Kern PATHFINDER soll einen Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 20 kHz abdecken, so die Angabe der Hersteller, wobei die Impedanz mit 6,2 Ohm und die Empfindlichkeit mit 94 dB angegeben wird.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor

Nahezu ein Dutzend Ohr-Passstücke

Sehr großzügig zeigt man sich von Seiten der Hersteller bei den Ohr-Passstücken, die dem neuen Astell & Kern PATHFINDER beliegen. Fünf Paar Final Audio E-Type Tips in den Größen XS, S, M, L und XL, drei Paar Campfire Audio Marshmallow Earphone Tips in den Größen S, M und L, sowie drei Silikon Ear-Tips in S, M und L finden sich in der Packung. Da sollte also wirklich für jeden Geschmack das richtige dabei sein.

Ebenfalls Teil des Lieferumfangs ist ein Reinigungswerkzeug, ein Transport-Täschchen für die genannten Ohr-Passstücke, ein weiteres Täschchen für die Kabel, sowie ein Leder-Case.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Astell & Kern PATHFINDER soll nach Angaben der Hersteller im Rahmen der High End 2022 seine Premiere feiern und binnen weniger Wochen auch im Fachhandel zu finden sein. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis für den neuen Astell & Kern PATHFINDER wird mit € 2.399,- angegeben.

Wir meinen…

Als wahre High-end Lösung im Bereich In-ear Kopfhörer soll sich der neue Astell & Kern PATHFINDER erweisen, der von Astell & Kern gemeinsam mit Campfire Audio entwickelt wurde. Um diesem Ziel zu entsprechen, fahren die beiden Spezialisten für Personal Audio Devices eine Reihe sehr innovativer Ausstattungsmerkmale auf, allen voran speziell für den Astell & Kern PATHFINDER neu entwickelte Treiber. Doch auch darüber hinaus wartet der neue Astell & Kern PATHFINDER mit tadellosen Ausstattungsmerkmalen auf, bis hin zu reichlich Zubehör, die man diesem mit auf den Weg gibt.

PRODUKT Astell & Kern PATHFINDER Hybrid In-ear Monitor Preis € 2.399,-

