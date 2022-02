Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds – Mit aktiver Geräusch-Unterdrückung

30 Jahre Forschung und Entwicklung stecken in den neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds, den ersten dieser Art überhaupt, die Ultrasone AG nunmehr vorstellt, und die nicht nur mit besonders kraftvollem immersivem Sound sorgen sollen, sondern zudem mit einer aktiven Geräusch-Unterdrückung ausgestattet sind.

Das Unternehmen verspricht zudem eine besonders simple Handhabung und eine lange Akku-Laufzeit.

Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds – Vielseitige Edelsteine

Ultrasone AG spricht bei diesem neuen In-ear Kopfhörer von einem wahren Edelstein, und zwar einem besonders vielseitiigem Edelstein, der mit herausragenden Funktionen aufwarten könne und für alle Lebenslagen bestens gerüstet sei.

Auffallend ist, dass man sich für ein sehr markantes Design entschied, die Kopfhörer weisen, wenn man es so ausdrücken will, einer Tropfenform.

Das Gehäuse mit dem Treiber ist bauchig ausgeführt und mündet auf der einen Seite in den Eartips, die in den Gehörgang eingeführt werden, auf der anderen Seite ist ein kleiner Fortsatz angebracht, der die Elektronik umfasst und – ganz praktisch gesehen – ideal erscheint, um die In-ear Kopfhörer ins Ohr zu stecken bzw. diese wiederum heraus zu nehmen.

Ganz offensichtlich weisen die Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds damit eine ergonomische Formgebung auf, sodass sie sich komfortabel in der Ohrmuschel halten und damit einen sicheren Halt bieten.

Ultrasone S-Logic Technology

Auffallend ist, dass Ultrasone AG auch in dieser Klasse seine einzigartige Ultrasone S-Logic Technology zur Anwendung bringt. Diese setzt darauf, dass die Treiber nicht parallel zum Ohr verbaut sind, sondern vielmehr leicht eingewinkelt, sodass schon durch diesen kleinen Kunstgriff ein deutlich räumlicheres Hören garantiert ist.

Die Entwickler versprechen durch die Ultrasone S-Logic Technology auch beim neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds eine räumliche Wahrnehmung sowie eine Klangbühne, die ihresgleichen suche.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie soll ebenfalls zum Tragen kommen, und zwar, dass man einen im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen deutlich geringeren Pegel benötigt, um einen vollen, satten und detailreichen Klang erzielt. Das schon das Gehör merklich, selbst bei langen Hörsessions.

Man vertraut beim neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds übrigens auf einen mit 13 mm Durchmesser sehr großzügig dimensionierten Treiber, wobei der Frequenzbereich allein durch die Art der Signalübertragung mitttels Bluetooth auf die in dieser Klasse üblichen 20 Hz bis 20 kHz „beschränkt“ ist.

Bluetooth 5.2 und Hybrid ANC

Ultrasone AG setzt beim neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds auf Bluetooth 5.2 zur Signalübertragung und verspricht eine besonders akkurat arbeitende aktive Geräusch-Unterdrückung.

Sechs Mikrofone sind dafür in den Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds integriert, die die Umgebung laufend analysieren und Umgebungsgeräusche entsprechend ausblenden.

Ambient Sound Modus

Besonders hervor heben muss man einmal mehr, dass hierbei auch ein so genannter Ambient Sound Modus unterstützt wird, bei dem der Anwender festlegen kann, dass er von der Umgebung nicht gänzlich abgekoppelt ist, sondern Umgebungsgeräusche bis zu einem gewissen Grad durchgelassen werden.

Immerhin würde die aktive Geräusch-Unterdrückung in Verbindung mit der ohnehin schon bei IN-ear Kopfhörern wirkenden passiven Dämpfung eine Reduzierung der Umgebungsgeräusche von bis zu 40 dB ergeben, sodass man nahezu nichts mehr von der Umwelt mitbekommt.

Simple Steuerung

Das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Geräusch-Unterdrückung erfolgt ebenso intuitiv wie die gesamte Steuerung, und zwar ganz einfach über Sensor-Tastenfelder an den Außenseiten der Ohrstöpsel.

Dazu gehört auch die Freisprech-Funktion, die die Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds natürlich bieten, wobei der Hersteller eine kristallklare Sprachqualität verspricht. Ebenso können die sechs Mikrofone natürlich auch zur Steuerung des Smartphones über Sprache genutzt werden, sei es nun Apple Siri bei Apple iOS oder Google Assistant bei Google Android.

Lange Akku-Laufzeit

Bis zu neun Stunden Spieldauer erlaubt der in die Ohrstöpsel integrierte 65 mAh Akku, über das zum Lieferumfang gehörende Transport-Case mit 650 mAh Akku lässt sich eine Spieldauer von weiteren 35 Stunden erzielen.

Interessant hierbei ist, dass nach nur zehn Minuten laden wieder eineinhalb Stunden Musik-Genuss garantiert ist.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass das Transport-Case nicht nur über USB-C geladen werden kann, sondern zudem auch Qi Wireless Charging unterstützt.

„Wir sind überaus glücklich, mit unseren neuen Wireless Produkten den ersten Meilenstein unserer Transformations-Strategie in die Tat umzusetzen. Nach jahrelanger Entwicklung ist es uns durch modernste Bluetooth Technologien gelungen, unsere hohen Klangansprüche gepaart mit maximalem Tragekomfort und unserem gewohnten Ultrasone Sound in drahtlosen Geräten zu vereinen.“ Michael Willberg, CEO der Ultrasone AG

Der neue Ultrasone LAPIS ist ja nicht der einzige Bluetooth Kopfhörer, den das deutsche Unternehmen Ultrasone AG dieser Tage vorstellt. Mit den Lösungen Ultrasone iSAR als On-ear Kopfhörer mit integrierter aktiver Geräusch-Unterdrückung und dem neuen Ultrasone METEOR als Gaming Headset hat Ultrasone AG nunmehr ein neues Trio in diesem Bereich im Angebot.

„Die starke Nachfrage unserer Kunden aus aller Welt nach Bluetooth® Produkten erfordert ein viel stärkeres kollaboratives Denken, was die strategische Produktausrichtung vorangetrieben hat. Wir möchten, dass unsere Kunden zu Fans unserer Produkte werden, und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir sind stolz darauf, ein komplettes Portfolio an Bluetooth Produkten anbieten zu können, dank der hervorragenden Unterstützung unserer Kunden und Partner.“ Robert Winterhoff, COO der Ultrasone AG

Preise und Verfügbarkeit

Ultrasone AG gibt an, dass die neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds bereits ab sofort direkt über die Webseite des Unternehmens vorbestellt werden können, ausgeliefert werden sie voraussichtlich Ende Januar bzw. Anfang Februar 2022.

Der empfohlene Verkaufspreis für die neuen Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds wird mit € 179,- angegeben.

Wir meinen…

Nun also setzt auch das deutsche Unternehmen Ultrasone AG auf In-ear Kopfhörer mit Bluetooth, so genannte True Wireless In-ear Kopfhörer, die mit aktiver Geräusch-Unterdrückung, einer so genannten ANC (Active Noise Cancelling) aufwarten können. Die Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds sollen sich zudem mit einem feinem Klang basierend auf Ultrasone S-Logic Technology sowie einer langen Akku-Laufzeit und intuitiver Bedienung auszeichnen.

Produkt Ultrasone LAPIS ANC True Wireless Earbuds Preis € 179,-

