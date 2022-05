In aller Kürze Als audiophiler Vorverstärker im Dual-Mono-Aufbau soll sich der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier erweisen.

Ein Stereo Vorverstärker mit audiophilem Dual Mono-Aufbau stehe mit dem neuen Advance Parix X-P700 Dual Mono Preamplifier bereit, davon zeigt sich Advance Paris überzeugt, die diese Lösung erstmals im Rahmen der High End 2022 in München präsentieren werden. Man richte sich mit dieser Lösung allen voran an besonders anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten, die auf eine Vor- und Endstufen-Kombination für den Aufbau ihrer hochwertigen HiFi-Kette vertrauen wollen. Diese Lösung, so Advance Paris, stelle etwa im Verbund mit dem ebenfalls neuen Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier, das akustische Nonplusultra dar.

Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier – Vorstufe fer Extraklasse

Um Superlativen zur Beschreibung der neuen Vorstufe ist Advance Paris sichtlich nicht verlegen, so spricht man etwa davon, dass mit dem neuen Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier die passende Vorstufe zum klanglichen Vergnügen der Extraklasse bereit stehe.

Kennzeichnend dafür sei natürlich allen voran der so genannte Dual Mono-Aufbau. Dahinter verbirgt sich letztlich nichts anderes, als dass hier jeder Kanal vollständig separat aufgebaut ist und damit keine störenden Beeinflussungen zu befürchten sind. Diese konstruktive Maßnahme sei die Grundlage für die vom Hersteller versprochene klangliche Reinheit auf Spitzenniveau.

Wie Advance Paris angibt, gehe das aber mit einem deutlich aufwendigeren Aufbau einher. Dennoch scheue man keinesfalls einen direkten Vergleich zu Lösungen der gleichen Klasse, die dieses Merkmal nicht bieten, denn mitunter seien diese gar etwas teurer, als der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier, und verweist damit auf den durchaus attraktiven Preis.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier

In reinem Class A Modus

Der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier ist so ausgelegt, dass er in reinen Class A Modus für eine perfekte akustische Reinheit betrieben wird. Ein ganz wesentliches Merkmal sei zudem eine Stromversorgung, bei der der Dual Mono Aufbau ebenfalls konsequent umgesetzt werde, somit nicht nur ein, sondern gleich zwei Ringkern-Transformatoren zur Verfügung stehen, also für jeden Kanal ein eigener.

Flexibler Einsatz durch vielfältige Anschluss-Möglichkeiten

Ein weiteres Hauptmerkmal des Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier ist seine großartige Flexibilität, denn es stehen hier zahllose Schnittstellen für die Einbindung unterschiedlichster Quellen zur Verfügung.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier

Ausgestattet mit Phono-Vorstufe

Das Spektrum reicht hier auf analoger Seite von klassischen Cinchbuchsen-Pärchen für Line In, aber auch symmetrische Eingänge ausgeführt als XLR, bis hin zu einer Phono-Vorstufe, die der Hersteller als besonders hochwertige Lösung anpreist, auch wenn diese allein Laufwerken bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen vorbehalten ist.

Integrierter D/A-Wandler

Auch für digitale Quellen zeigt sich der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier gerüstet, hierbei stehen optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstellen, sowie ein USB-B Port für die Verbindung mit einem PC oder Mac als hochwertiges Audio-Interface zur Verfügung. Diesbezüglich sei angemerkt, dass sich hinter besagtem USB-Port ein Texas Instruments XMOS XU208-128-TQ64 verbirgt, der für eine reibungslose Signalübertragung bürgt.

Die Signalverarbeitung übernimmt hierbei ein D/A-Wandlers des Typs TI PCM1796DB aus dem Hause Texas Instruments, der Signale in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz verarbeitet.

Kopfhörer-Verstärker mit an Bord

Weiterhin vorhanden sind auch zwei Kopfhörer-Ausgänge, an die ein erstklassiger Kopfhörer-Verstärker gekoppelt ist. Daher präsentiert sich die Stereo-Vorstufe Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier als perfekte Lösung für Stereo-Enthusiasten, die auch Wert auf ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis legen.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier

Bluetooth optional

Optional ist zudem ein Bluetooth-Dongle mit Direct Path Technology erhältlich, dies sei abschließend der Vollständigkeit wegen angeführt. Advance Paris bietet hier sogar zwei passende Modelle an, und zwar den den Advance Paris X-FTB01 und Advance Paris X-FTB02.

Der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier präsentiert sich natürlich ganz und gar in der aktuellen Design-Linie der französischen HiFi-Schmiede Advance Paris und misst 43 cm in der Breite, 28 cm in der Tiefe, und 12 cm in der Höhe. Damit bringt er immerhin 6,7 kg auf die Waage.

Im Lieferumfang ist natürlich eine passende Infrarot-Fernbedienung enthalten, auch darauf sei nicht vergessen hinzuweisen.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier soll nach der Premiere im Rahmen der High End 2022 recht rasch im Fachhandel zu finden sein, der Hersteller spricht diesbezüglich von Ende Mai 2022. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.390,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Als Stereo-Vorstufe für Stereo-Enthusiasten, die Wert auf ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis legen, soll sich diese neue Lösung der französischen HiFi-Schmiede Advance Paris erweisen, der Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier. Dieser feiert im Rahmen der High End 2022 in München seine Premiere und wartet mit zahlreichen analogen und digitalen Schnittstellen auf, verfügt gar über eine integrierte Phono-Vorstufe, einen Kopfhörer-Verstärker und lässt sich optional mit Bluetooth aufrüsten. Das wesentlichste Merkmal des neuen Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier sei aber, wie der Name schon verrät, ein konsequenter Dual Mono-Aufbau für höchste Klangtreue.

PRODUKT Advance Paris X-P700 Dual Mono Preamplifier Preis € 1.390,-

Ähnliche Beiträge

Über Advance Paris