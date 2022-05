Metronome und Kalista – Zahlreiche Premieren auf der High End 2022

In aller Kürze Mit einer Reihe an herausragenden Lösungen präsentiert sich Metronome Technologie und Kalista auf der High End 2022 in München.

Metronome Technologie, der ausgewiesene Digital-Spezialist aus Frankreich, hat sich für die High End 2022 ein paar wahre Highlights im Reisegepäck verstaut. So kann Jean Marie Clauzel, Eigentümer von Metronome Technologie, gar mit ein paar Premieren in München aufwarten, wie das Unternehmen im Vorfeld mitteilt. Auch bei der Marke Kalista, dem Schwesterunternehmen von Metronome Technologie, gibt es wirklich Herausragendes zu bestaunen, sodass Jean Marie Clauzel gemeinsam mit Design Engineer Meddy Dufrennes und dem Sales Team Franz Votruba und Justin Lewins Besuchern ein topaktuelles Line-up präsentieren können.

Le Player by Metronome und Le DAC by Metronome

Bei der Marke Metronome rückt Metronome Technologie allen voran zwei Produkte in den Fokus, und zwar die Systeme Le Player by Metronome sowie Le DAC by Metronome. Diese Systeme der Metronome Classica Series präsentieren sich als CD-Player in Form eines Top-loader sowie eines einmal mehr selbst höchsten Ansprüchen gerecht werdenden D/A-Wandlers und sollen ihre Premiere in München feiern.

Metronome DSC

Nicht fehlen darf natürlich der Metronome DSC, der so genannte Digital Sharing Converter, der zwar bereist Mitte des Jahres 2021 auf den Markt kam, allerdings bislang noch auf keiner Fachmesse präsentiert wurde und damit ebenfalls eine Art Premiere in München feiert.

Kalista DreamPlay X – Der neue Star von Kalista

Für Aufsehen wird wohl ganz klar der neue Star der Marke Kalista sorgen, der erstmals in München im Rahmen der High End 2022 einem breiten Publikum präsentiert werden kann, der Kalista DreamPlay X. Hierbei handelt es sich um eine in jedweder Beziehung außergewöhnliche Lösung, die je nach Ausbaustufe CD- und SACD-Player, Streaming-Client, D/A-Wandler und eine Vorstufe in sich vereint. Und zwar in einem Gerät mit wirklich einzigartigem Design und auf einem Qualitätsniveau, das man mit Fug und Recht als absolute Referenz bezeichnen kann.

Foto © Metronome Technologie | Jean Marie Clauzel

Neue internationale Partner willkommen

Metronome Technologie nutzt die High End 2022 neben der reinen Produktpräsentation in diesem Jahr auch dazu, neue internationale Partner zu finden, und zwar speziell bei der Marke Kalista.

So ist der eben erwähnte Kalista DreamPlay X in vielen Ländern der Welt bereits verfügbar – für den deutschsprachigen Raum derzeit bei Kurt Wögerer vom Vertrieb Audio Exclusive GmbH im oberösterreichischen Wels.

Trotzdem soll das Partner-Netzwerk für beide Marken noch weiter ausgebaut werden, da die Produkte sehr im Trend liegen, wie Franz Votruba, Sales Executive bei Metronone Technologie gegenüber sempre-audio.at festhält.

„Besuchen Sie Metronome und Kalista auf der High End in München – Atrium 4.2 – Zimmer F222 – ein internationales Team steht Ihnen gerne für jegliche Fragen zur Verfügung. Alle aktuellen Geräte sind ausgestellt und größtenteils vorführbereit. Neue internationale Partner sind ganz besonders herzlich willkommen.“ Franz Votruba, Sales Executive Metronome Technologie

Wir meinen…

Dass sich ein Besuch bei Metronome Technologie auch in diesem Jahr auf der High End 2022 ganz besonders lohnt, zeigen unsere Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen mit einigen Produkten bereits machen konnten, die in München eine tragende Rolle spielen, da sie erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Ob dies nun etwa die neuen Systeme der Marke Metronome sind, oder aber aus dem Hause Kalista der brandneue Kalista DreamPlay X, diese Lösungen der absoluten Referenz-Klasse bekommt man nicht jeden Tag zu sehen, man sollte diese seltene Gelegenheit also nutzen, zumal die Entwickler hier ebenfalls direkt vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen.

THEMA Metronome Technologie und Kalista – Zahlreiche Premieren auf der High End 2022

