Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable – Klein, aber fein

In aller Kürze Als HiFi Dual DAC Cable bezeichnet Astell & Kern das neue Astell & Kern AK HC2, das auf einfachste Art und Weise feinen Sound liefern soll.

Das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable ist keineswegs das erste seiner Art, schließlich handelt es sich hierbei letztlich um nichts anderes als einen D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörer-Verstärker, und zwar in derart kompakter Form, dass es nicht viel größer als ein herkömmlicher USB-Dongle ist. Der Unterschied beim neuen Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable gegenüber anderen Modellen, auch dem ersten Produkt dieser Art aus dem Hause Astell & Kern selbst sei, dass es sich hierbei um eine besonders kleine, aber eben besonders hochwertige Lösung handle, so das Versprechen des Herstellers. Angeschlossen an ein Smartphone, ein Tablet oder ein Notebook soll man damit immer und überall HiFi-Sound in bester Qualität genießen können.

Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable – Die zweite Generation

Ja, auch Astell & Kern selbst hat bereits eine derartige Lösung im Angebot, und zwar in Form des Astell & Kern USB Dual-DAC Cable, das der Hersteller im April letzten Jahres auf den Markt brachte, und das nunmehr – rückwirkend – die Bezeichnung Astell & Kern HC1 trägt. Folgerichtig setzt man nunmehr bei der neuesten Generation auf die Bezeichnung Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable.

Ausgestattet mit Cirrus CS43198 Dual DAC

Die Entwickler setzen beim neuen Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable auf einen D/A-Wandler des Spezialisten Cirrus Logic Inc., und zwar auf gleich zwei DAC des Typs Cirrus CS43198 und sprechen daher von einem Dual DAC Aufbau für True HiFi Sound.

Das Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable ist damit in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie DSD einschließlich DSD256 nativ zu verarbeiten.

Foto © Astell & Kern | Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable

Astell&Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable ist Roon Tested

Natürlich kann man das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable problemlos mit einer Vielzahl an Devices einsetzen, letztlich an nahezu allen Lösungen, die über eine USB-C Schnittstelle verfügen, auf die diese Lösung setzt.

Das bedeutet, dass man das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable mit Smartphones und Tablets ebenso verwenden kann, wie mit einem Notebook, und zwar mit den Betriebssystemen Microsoft Windows, Apple macOS, Google Android und Apple iOS. Erwähnt sei, dass man bei Apple iPhone bzw. Apple iPad gegebenenfalls einen entsprechenden Adapter benötigt.

Ausdrücklich hervor gehoben sei, dass das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable bereits zur Markteinführung als Roon Tested zertifiziert sein soll, sodass man im Zusammenspiel mit der Medien-Verwaltung- und Multiroom Audio Streaming-Lösung Roon von Roon Labs LLC. bestmögliche Ergebnisse erzielt.

Hochwertiges Kabel

Ein besonders entscheidendes Merkmal des neuen Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable sei, dass zwischen dem USB-C Stecker und der eigentlichen Elektronik ein besonders hochwertiges Kabel zum Einsatz komme. Dadurch soll jedweder negative Einfluss vom Quellgerät unterbunden und eine stets akkurate Signalverarbeitung frei von Rauschen geboten werden.

App allein für Google Android

Interessant ist, dass Astell & Kern für das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable allein für Google Android eine passende App anbietet, diese soll den Vorteil mit sich bringen, dass die Lautstärke-Regelung von dieser App durchgeführt wird, das Betriebssystem hierbei also außen vor gelassen wird.

Symmetrischer Ausgang

Die Ausgangsstufe ist so aufgebaut, dass Kopfhörer symmetrisch angesteuert werden, wobei daher interessanterweise allein auf eine 4,4 mm PENTACONN setzt, auf die klassische unsymmetrische 3,5 mm Stereo Mini-Klinke somit zur Gänze verzichtet.

Sehr klein – Idealer Begleiter unterwegs

Das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable misst inklusive Kabel nicht mehr als wenige Zentimeter in der Länge, und da man für das Gehäuse auf Aluminium setzt, wiegt diese Lösung auch nur 29 g, man kann das Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable also problemlos stets bei sich haben.

Preise und Verfügbarkeit

Seine Premiere feiert das neue Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable im Rahmen der High End 2022 in München dieser Tage, dann soll es auch recht bald im Fachhandel zu finden sein. Es präsentiert sich in Dark Silver, wie der Hersteller angibt, und soll zum Preis von € 229,- zur Verfügung stehen.

Wir meinen…

Es ist die zweite Generation eines besonders kompakten, portablen D/A-Wandlers plus integriertem Kopfhörer-Verstärker, der nunmehr in Form des neuen Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable auf der High End 2022 ihre Premiere feiert. Astell & Kern will hiermit eine besonders hochwertige, sehr kompakte und leichte Lösung feilbieten können, die anderen derartigen Produkten überlegen sei.

PRODUKT Astell & Kern HC2 USB-C Dual DAC Cable Preis € 229,-

