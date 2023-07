ATR – Audiotrade neuer Vertrieb von Rotel in Deutschland und der Schweiz

In aller Kürze Beginnend mit 1. August 2023 ist das Unternehmen Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH der neuer Vertrieb der Marke Rotel in Deutschland als auch der Schweiz.

Das japanische Unternehmen Rotel Co. Ltd. gilt seit Jahr und Tag als eine der renommiertesten HiFi-Schmieden aus Fernost, deren Geschichte im Jahr 1961 begann. Das Unternehmen entwickelt und fertigt somit seit über 60 Jahren Audio-Systeme, die man ganz klar dem Premium Segment zurechnen muss. Dennoch, oder gerade deswegen gelten die Lösungen der Marke Rotel als Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis und bedienen gleichermaßen das Segment HiFi als auch Home Cinema, wobei allerdings, das muss man doch einschränkend festhalten, der Schwerpunkt ganz klar auf klassischer HiFi liegt.

Auch wenn Rotel Co. Ltd. stolz darauf ist, bis heute ein Familienunternehmen zu sein, setzte man dennoch in den frühen 1980er Jahren auf eine strategische Partnerschaft mit Bowers & Wilkins und wurde ein Teil der B&W Group. Somit wurde der weltweite Vertrieb der Lösungen der Marke Rotel von besagter B&W Group verantwortet, damit auch etwa in Deutschland von deren deutschen Unternehmenssitz B&W Group Germany GmbH.

Übernahme von Sound United LLC. durch Massimo ändert alles

Mit der Übernahme des Konzerns Sound United LLC. durch Massimo und die Gründung von Massimo Consumer geriet international und auch national einiges in Bewegung, es galt, Konzernstrukturen und auch die entsprechenden Vertriebslandschaft neu zu ordnen.

Der Grund dafür ist, dass Bowers & Wilkins im Jahr 2020 von Sound United LLC. übernommen, und immer mehr in deren Konzernstruktur eingebunden wurde, und schon da war klar, dass die Partnerschaft mit Rotel Co. Ltd. nicht von langer Dauer sein werde, schließlich stand man nunmehr in direkter Konkurrenz mit gleich einer Reihe an Marken, die Teil von Sound United LLC. waren, und zwar Marantz, Denon und Classé.

Mit der Übernahme durch Massimo und der Gründung von Massimo Consumer wurde dies nun umgesetzt, nach und nach übernahmen neue Vertriebe die Verantwortung für die Lösungen aus dem Hause Rotel Co. Ltd., nunmehr ist es auch in Deutschland und der Schweiz soweit.

Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH neuer Vertrieb für Deutschland und die Schweiz

Es ist das Unternehmen Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH, das mit 1. August 2023 die Vertriebsagenden für die Marke Rotel übernimmt, und zwar interessanterweise nicht nur in Deutschland, sondern ebenso in der Schweiz.

„Mit Rotel gewinnt ATR einen mittelständischen Global Player als Lieferanten und Partner, der mit demselben Wertegerüst und Qualitätsverständnis arbeitet. Die besonderen Herausforderungen des Fachhandels stehen dabei für Rotel und ATR absolut im Fokus. Das macht diese Partnerschaft so wertvoll für alle Beteiligten.“ Markolf Heimann, Geschäftsführer von Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Maßgeblich verantwortlich für die Marke Rotel sollen Klaus Sander und Jens Duvendack sein, wie der neue Vertrieb in einer Aussendung mitteilt. Da heisst es auch, dass der Service und die Ersatzteilversorgung für Deutschland und die Schweiz rund um die Marke Rotel zukünftig direkt über den ATR-Service am neuen Standort in Oestrich-Winkel gesteuert werde, um eine optimale Servicequalität und -infrastruktur zu gewährleisten.

Erste Lieferungen an den autorisierten Fachhandel werden ebenfalls ab dem 1. August 2023 aus dem neuen ATR-Lager im Rheingau auf den Weg gehen, wie das Unternehmen versichert. Mit zu den ersten ausgelieferten Produkten sollen laut Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH die Modelle der neuesten Generation der Rotel MICHI Series, der Rotel MICHI Series 2 und damit Rotel MICHI P5 Series 2 Stereo Pre-Amplifier, Rotel MICHI X3 Series 2 Stereo Integrated Amplifier sowie Rotel MICHI X5 Series 2 Stereo Integrated Amplifier sein.

Wir meinen…

Es war abzusehen, dass letztlich auch in Deutschland das passiert, was in anderen Märkten längst erfolgte, und zwar eine Neustrukturierung des Vertriebs der renommierten Marke Rotel. Die Produkte des japanischen Unternehmens Rotel Co. Ltd. werden künftig somit von Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH betreut, und zwar nicht nur in Deutschland selbst, sondern ebenso in der Schweiz.

