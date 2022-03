Cyrus XR Series – Verstärker mit integriertem DAC nun Roon Tested

Die Lösungen der Cyrus XR Series gelten nunmehr offiziell als Roon Tested, dies gibt die englische High-end HiFi-Schmiede Cyrus Audio Ltd. bekannt. Damit sei sichergestellt, dass die Verstärker-Systeme dieser Produktlinie aus England, die Lösungen Cyrus Pre-XR, Cyrus i7-XR und Cyrus i9-XR, direkt mit einem Streaming-Client basierend auf der Software Roon der Software-Schmiede Roon Labs LLC. eingesetzt werden können.

Cyrus Audio Ltd. will damit Kunden eine besonders flexible Nutzung ihrer Lösungen basierend auf einer reibungslosen direkten Verbindung mit der klar führenden Medienverwaltung- und Multiroom Audio-Streaming-Software bieten.

Roon Tested – Direkte Verbindung

Roon Labs LLC. bietet seit Anbeginn an ein Partner-Programm an, in dessen Rahmen Hersteller ihre Lösungen einem Zertifizierungsprozess durchlaufen lassen können, um eine reibungslose Nutzung ihrer Systeme mit der Software Roon zu gewährleisten.

Dieses Programm kennt zwei Spielarten, und zwar einerseits Roon Ready, andererseites eben Roon Tested.

Roon Ready ist reinen Streaming-Clients vorbehalten, diese Zertifizierung garantiert also das problemlose Streaming übers Netzwerk basierend auf dem von Roon Labs LLC. begründeten RAAT (Roon Advanced Audio Transport).

Roon Tested hingegen ist jene Zertifizierung, die Roon Labs LLC. für D/A-Wandler vorsieht, Lösungen also, die mit einem Streaming-Client basierend auf Roon genutzt werden, im einfachsten Fall etwa auch direkt am Roon Core, dem Server eines auf Roon basierenden Multroom Audio-Streaming-Systems. Als Beispiel sei hier der Roon Labs NUCLEUS bzw. Roon Labs NUCLEUS Plus angeführt.

Cyrus Pre-XR, Cyrus i7-XR und Cyrus i9-XR nunmehr Roon Tested

Im Fall der Lösungen der Cyrus XR Series sprechen wir also von Roon Tested, dies bedeutet, es steht der DAC der Verstärker-Systeme Cyrus Pre-XR, Cyrus i7-XR und Cyrus i9-XR im Fokus.

Über deren USB-Schnittstelle kann direkt – um bei unserem Beispiel zu bleiben – ein Roon Labs NUCLEUS bzw. Roon Labs NUCLEUS Plus angeschlossen werden und es ist dabei garantiert, dass die D/A-Wandler unmittelbar erkannt, für die Wiedergabe ausgewählt, und die bestmögliche Qualität erzielt werden kann.

„Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, dem modernen Musik-Konsumenten eine Produktpalette zu bieten, die nicht nur den von allen Cyrus-Produkten erwarteten Sound liefert, sondern auch ein zeitgemäßes Benutzererlebnis, das von Cyrus Audio Ltd. für unsere Kunden gefordert wird.“ Chris Hutcheson, Head of Marketing Cyrus Audio Ltd.

Wie beschrieben, handelt es sich bei Roon Tested um ein Partnerprogramm von Roon Labs LLC., wobei dies vorsieht, dass die zu zertifizierenden Lösungen auch tatsächlich von Roon Labs LLC. ausführlich getestet werden, um letztlich das begehrte Zertifikat tragen zu dürfen.

Preise und Verfügbarkeit

Um die neue Funktionalität der Verstärker-Systeme der Cyrus XR Series auch tatsächlich nutzen zu können, ist die aktuelle Firmware erforderlich. Diese steht mit der Firmware v1.6 zur Verfügung. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Vorraussetzungen angeführt.

Wir meinen…

Roon ist ganz klar die führende Streaming-Plattform am Markt, wobei diese Lösung allen voran davon profitiert, dass es sich die Streaming-Clients betreffend um eine Hersteller-unabhängige Lösung handelt, der Hersteller Roon Labs LLC. gar direkt mit verschiedensten Hersteller für eine reibungslose Nutzung unterschiedlichster Systeme zusammen arbeitet und hierbei entsprechende Lizenzierungen vorsieht. Die Verstärker-Systeme der Cyrus XR-Series der englischen HiFi-Schmiede Cyrus Audio Ltd. können nun ebenfalls direkt mit Roon eingesetzt werden, und zwar über die bei den Lösungen Cyrus Pre-XR, Cyrus i7-XR und Cyrus i9-XR integrierten D/A-Wandler, die nunmehr als Roon Tested ausgewiesen werden.

Produkt Cyrus XR Series Preis kostenloses Firmware-Update