KEF R Series Meta - Die neue Generation mit KEF MAT

In aller Kürze Die neueste Generation der KEF R Series die KEF R Series Meta, wartet nunmehr unter anderem mit einer besonderen Ausstattung auf, der KEF Metamaterial Absorption Technology.

Gleich mit sieben Modellen wartet die neueste Generation der KEF R Series, die KEF R Series Meta auf, sodass man diese Produktlinie einmal mehr als eine besonders vielfältige, flexible Lautsprecher-Serie bezeichnen kann die gleichermaßen für Stereo als auch Home Cinema ausgelegt ist. Die Entwickler von KEF setzten auch in dieser neuen Generation der KEF R Series alles daran, Lösungen zu konzipieren, die mit einem tadellose brillantem Klang aufwarten könne, so das Versprechen der Engländer.

Dass man dabei auf eine Ausstattung setzt, die man als geradezu bahnbrechend bezeichnet und die bereits in anderen Modellen für Furore sorgte, liegt wohl auf der Hand. So sind die Modelle der KEF R Series neuester Generation mit der KEF Metamaterial Absorption Technology, kurz auch als MAT bezeichnet, ausgestattet. Die neue KEF R Series Meta präsentiert sich somit als KEF R11 Meta, KEF R7 Meta, KEF R5 Meta, KEF R3 Meta, KEF R6 Meta sowie KEF R2 Meta und KEF R8 Meta.

KEF R Series Meta – Klangwelten neu definiert

KEF habe es sich von Anbeginn an zum Ziel gemacht, Lösungen zu entwickeln, die nicht weniger als Klangperfektion darstellen, so das Selbstverständnis des 1961 begründeten Unternehmens, das dieses Bestreben auch bei der Entwicklung der neuen der KEF R Series Meta an oberster Stelle anführt.

Man habe hierfür auf neueste Technologien gesetzt, die eine überragende Performance mit mehr Details, tieferen Einblicken und größerer Spannung garantieren sollen, wie es die Engländer selbst beschreiben.

Technologien der KEF The Reference Series

So vertraut man etwa unter anderem auf Technologien, die ursprünglich für die KEF The Reference Series entwickelt wurden, und die nunmehr auch in der neuesten Generation der KEF R Series eingesetzt werden. Damit will man dieses zuvor skizzierte Ziel erreichen und ein Klangerlebnis bieten, das man als außergewöhnlich bezeichnet. Ja, KEF spricht auch davon, mit der neuen KEF R Series Meta die außergewöhnlichen Technologien der KEF The Reference Series einer noch breiteren Kundenschicht zugänglich zu machen, und zwar gleichermaßen im Stereo-Segment für die herausragende Musik-Darbietung, als auch im Home Cinema Segment für eine beeindruckende Filmuntermalung.

“Die Nachfrage nach High-fidelity-Sound in den eigenen vier Wänden nimmt ständig zu, ob beim Musikhören oder beim Anschauen von Filmen als Teil einer Heimkino-Anlage, und Audiophile erwarten die beste Klangqualität. Wir bei KEF sind bestrebt, den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, Inhalte genauso zu erleben, wie der Produzent es beabsichtigt hat. Die Einführung der neuen R Series mit MAT hat das Hörerlebnis mehr als je zuvor gesteigert.” Grace Lo, KEF President & Head of Global Marketing

KEF Uni-Q Treiber der 12. Generation mit KEF MAT

Wie bereits kurz erwähnt, stellt allen voran eine Technologie eine Besonderheit nunmehr auch der Modelle der KEF R Series Meta dar, und zwar die so genannte Metamaterial Absorption Technology, die man auch kurz als KEF MAT bezeichnet.

So komplex die Thematik insgesamt ist, so einfach lässt sich die theoretische Wirkweise beschreiben, handelt es sich doch letztlich um ein Element, das hinter dem Treiber angebracht ist. Es wirkt so, dass man von einem akustischen schwarzen Loch sprechen könnte, denn es absorbiert unerwünschten Schall besonders effektiv und garantiert somit eine stets kontrollierte Darbietung frei von Verzerrungen.

In der Praxis handelt es sich bei der Metamaterial Absorptionstechnologie um ein Element aus besonderem Werkstoff, das eine hochkomplexe, labyrinthartige Struktur aufweist, bei der jeder der komplex aufgebauten Kanäle eine bestimmte Frequenz absorbiert, sodass sich in Summe die angestrebte, besonders effektive Absorption unerwünschten Schalls von beachtlichen 99 Prozent ergibt.

Diese KEF MAT kommt beim KEF UNi-Q Chassis der 12. Generation zum Einsatz, und zwar konkret beim Hochtöner, der hier – es handelt sich bekanntlich um eine koaxiale Treiber-Anordnung – im Zentrum des Mittelton-Treibers sitzt.

Einmal mehr habe man diese spezielle Treiber-Konstruktion, die eine Besonderheit von KEF darstellt und dem Ideal einer Punktschallquelle besonders nahe kommen soll, in wesentlichen Bereichen verbessert, wobei man hierbei von für die neue KEF R Series Meta maßgeschneiderten KEF Uni-Q Chassis mit KEF MAT spricht.

Bei der Entwicklung dieser KEF Uni-Q Chassis 12. Generation kamen einmal mehr neben jahrzehntelanger Erfahrung modernste Simulations- und Analyse-Tools zum Einsatz, wie KEF ausdrücklich betont.

Zahlreiche Detailverbesserungen

Neben KEF MAT sind es zudem allen voran zwei weitere Optimierungen und Modifikationen, die KEF als besonders wesentlich anführt, und zwar eine verfeinerte Hochtöner-Spaltdämpfung zur Bändigung von Resonanzen und damit zur Erhöhung der Detailtreue, sowie ein flexibles Entkopplungs-Chassis, das unerwünschte Vibrationen verhindern und zu noch mehr Klarheit bei der Wiedergabe beitragen soll.

Hybrid-Tieftöner aus Aluminium

Bei den Tietönern kommen Chassis zum Einsatz, die der Hersteller als Hybrid-Tieftöner bezeichnet und hierbei auf Aluminium setzt. Diese sollen sich durch eine besonders straffe, tief reichende und dabei stets kontrollierte Wiedergabe auszeichnen, wie das Unternehmen aus England diesbezüglich zu Protokoll gibt.

Verbesserte Frequenzweiche für mehr ein Transparenz

Auch die Frequenzweiche haben sich die Entwickler einmal mehr vorgenommen und diese selbstverständlich für die neueste Modellgeneration der KEF R Series Meta und damit den hier eingesetzten, neu entwickelten Treibern optimiert.

Die Frequenzweiche bzw. der Signalweg insgesamt sei so abgestimmt, dass ein unverfälschter, sauberer Klang realisiert werden könne, die Modelle der KEF R Series Meta sollen sich durch Transparenz und Natürlichkeit auszeichnen und damit ihrem Ruf als außergewöhnliche Produktlinie einmal mehr vollends gerecht werden.

Sieben Modelle für HiFi und Home Cinema

Die KEF R Series Meta präsentiert sich, wir haben es einleitend bereits angeführt, einmal mehr überaus breit aufgestellt. Nicht weniger als sieben Modelle stehen hier zur Verfügung, um verschiedenste Lösungen im Bereich HiFi und Home CInema realisieren zu können.

So kann der Anwender etwa allein aus drei Stand-Lautsprecher-Systemen wählen, die nunmehr mit den Modellen KEF R11 Meta, KEF R7 Meta sowie KEF R5 Meta bereit stehen. Interessanterweise begnügt man sich mit einem einzigen Regal-Lautsprecher-System, dem KEF R3 Meta, das allerdings so konzipiert ist, dass s unabhängig vom Hörraum eine besonders packende, dynamische Darbietung garantiert und damit die Emotion der Musik perfekt zur Geltung bringen kann.

Für den Einsatz im Home Cinema dürfen entsprechende Center-Speaker nicht fehlen, diesbezüglich bietet KEF gleich zwei Modelle an, und zwar KEF R6 Meta sowie KEF R2 Meta, wobei man hier hervor hebt, dass diese auch in einer LRC-Konfiguration, somit nicht nur Center, sondern auch dem linken und rechten Kanal, zum Einsatz kommen können. KEF verweist zudem darauf, dass bei allen Stand-, Regal- und Center-Speakern identische KEF Uni-Q Chassis zum Einsatz kommen, sodass ein einheitlicher Klangcharakter garantiert ist.

Wesentlich im Home Cinema ist natürlich auch, dass der Anwender die Möglichkeiten für die Realisierung von Installationen für immersive 3D Surround vorfindet, bei der KEF R Series Meta ist dies durch den Dolby Atmos-enabled Speaker KEF R8 Meta garantiert. Dieser kann einerseits auf die Stand-Lautsprecher-Systeme der Produktlinie platziert, aber auch an der Wand montiert werden.

Apropos Aufstellung, an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass man für den Regal-Lautsprecher KEF R3 MAT natürlich auch einen passenden Standfuss anbietet, den KEF S3 Floor Stand. Der Speaker weist hierfür Bohrungen mit entsprechenden Gewinden an der Unterseite auf, um eine stabile, zuverlässige Montage zu gewährleisten. Der Standffuss wiederum verfügt über ein integriertes Kabel-Management und lässt sich mittels Sand beschweren bzw. bedämpfen.

KEF R3 Meta – Dreiwege-Regal-Lautsprecher KEF R5 Meta – Dreiwege-Stand-Lautsprecher KEF R7 Meta – Dreiwege-Stand-Lautsprecher KEF R11 Meta – Dreiwege-Stand-Lautsprecher KEF R2 Meta – Dreiwege-Center Speaker KEF R6 Meta – Dreiwege-Center-Speaker KEF R8 Meta – Dolby Atmos-enabled Speaker

Eleganz für die flexible Integration in den Wohnraum

KEF ist ein Unternehmen, das sich einerseits herausragender Technologie verschrieben hat, um beste Klangqualität zu erzielen, das aber stets auch auf ein besonders elegantes, vielfach auch einzigartiges Design setzt. Damit soll sichergestellt sein, dass sich die Lautsprecher-Systeme der Engländer nahtlos in jedwedes Wohnumfeld einfügen lassen.

So spricht man bei der neuen KEF R Series Meta von einer zurückhaltenden Ästhetik, einer Design-Linie, die auf klassische Merkmale im Lautsprecher-Bereich setzt und damit zeitlos elegant wirkt,

White Gloss, Black Gloss und Walnut

Dies unterstreicht man dadurch, dass nahezu jedes Modell der neuesten KEF R Series Generation in drei Ausführungen angeboten wird, die sich laut Hersteller sowohl in traditionelle als auch moderne Innenräume einfügen sollen, und zwar Schwarz glänzend, Weiss glänzend und Walnuss.

KEF R7 Meta Titanium Gloss Special Edition und KEF R3 Meta Indigo Gloss Special Edition

Interessanterweise kündigt KEF gleich zwei spezielle Design-Varianten an, die für die Lösungen KEF R7 Meta bzw.KEF R3 Meta ab Sommer 2023 in Form der KEF R7 Meta Titanium Gloss Special Edition sowie KEF R3 Meta Indigo Gloss Special Edition bereit stehen sollen.

Doch abgesehen von den rein Design-technischen Aspekten sei erwähnt, dass die Entwickler die Gehäuse natürlich so gestalteten, dass damit die gewünschte optimale Wiedergabe garantiert ist. Dazu soll auch, dies darf nicht unerwähnt bleiben, ein Aufbau des Gehäuses mit Constrained Layer Damping Verstrebungen beitragen, bei dem unerwünschte Vibrationen effektiv abgeleitet werden.

Vielfach wird man die Speaker natürlich ohne Lautsprecher-Grill einsetzen, diese finden sich aber natürlich jeweils im Lieferumfang, wobei man hierbei auf Mikrofaser-Frontblenden setzt, die nach Angaben des Herstellers eine perfekte Balance zwischen Schutz der Treiber und Klangleistung sowie Ästhetik darstellen sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle der neuen KEF R Series Meta sollen ab sofort im Fachhandel zu finden sein, und zwar, wie beschrieben, in den Ausführungen Black Gloss, White Gloss sowie Walnut. Die Preise für die neueste Generation der KEF R Series entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anschluss. Die Sondermodelle KEF R7 Meta Titanium Gloss Special Edition und KEF R3 Meta Indigo Gloss Special Edition folgen im Sommer 2023.

Wir meinen…

Einmal mehr präsentiert der traditionsreiche englische Lautsprecher-Spezialist KEF mit der neuesten KEF R Series Meta eine Produktlinie, die mit modernsten Ausstattungsmerkmalen aufwarten kann, wobei man hierbei speziell KEF Meta und damit die besonders herausragende KEF Metamaterial Absorption Technology in den Fokus rücken muss. Im Zusammenspiel mit weiteren markanten Detailverbesserungen und Optimierungen soll hier ein besonders hohes Niveau geboten werden, zumal die Engländer gar davon sprechen, mit der neuen KEF R Series Meta Qualitäten der KEF The Reference Series für eine breitere Kundenschicht verfügbar zu machen. So zeigt sich die neue KEF R Series Meta bestens gerüstet für Stereo als auch Home Cinema mit besonders ansprechendem Klang.

PRODUKT KEF R Series Meta Preis KEF R11 Meta € 6.500,- pro Paar

KEF R7 Meta € 5.000,- pro Par

KEF R5 Meta € 3.500,- pro Paar

KEF R3 Meta € 2.200,- pro Paar

KEF R6 Meta € 1.800,- pro Stück

KEF R2 Meta € 1.400,- pro Stück

KEF R8 Meta €1.600,- pro Paar

KEF S3 Floor Stand € 699,- pro Paar

Marke KEF Hersteller KEF Vertrieb GP Acoustics GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

