Marantz CD 60 Audio CD Player – Für erstklassige Klangqualität

In aller Kürze Eine Lösung, die für die Wiedergabe von Audio CDs in erstklassiger Qualität konzipiert ist, soll mit dem neuen Marantz CD 60 zur Verfügung stehen.

Marantz CD 60, so sieht die Antwort von Sound United LLC. auf die Frage aus, ob denn die Audio CD bereits ausgedient habe angesichts der wachsenden Verbreitung von Streaming und der nach wie vor anhaltenden Begeisterung für Vinyl. Die neueste Lösung der Marke Marantz soll einmal mehr den Beweis antreten, dass Audio CD eben keineswegs obsolet ist, sondern sich – mit den richtigen Lösungen wiedergeben – nach wie vor problemlos behaupten kann. Der neue Marantz CD 60 sei derart konzipiert, dass er Musik von diesen optischen Datenträger Dank hochmoderner Schaltungen und Premium-Komponenten auf erstklassigem Klangniveau wiedergeben kann.

Auf den Spuren des Marantz CD 63

Der japanische Unterhaltungselektronik-Konzern Marantz nimmt für sich in Anspruch, zu den Vorreitern bei der Audio CD zu zählen, hier Pionierarbeiten geleistet zu haben, etwa mit dem ersten System dieser Art der Marke Marantz, dem Marantz CD 63.

All die Erfahrungen, die man in über 40 Jahren in der Entwicklung und Fertigung von Audio CD-Playern sammeln konnte, sollen in den neuen Marantz CD 60 eingeflossen sein.

„Der florierende Vinyl-Markt und das allseits beliebte Streaming sind in aller Munde. Dabei vergessen wir manchmal, dass die Herzen einer ganzen Generation von Musikfans an ihren CD-Sammlungen hängen. Marantz gehört zu den Pionieren der CD-Technologie mit unserem ersten CD-Player, dem CD 63. Der neue CD 60 erinnert uns nun daran, warum wir uns vor 40 Jahren in das Format verliebt haben, und liefert einen wärmeren, musikalischeren und detaillierteren Klang als jeder andere Player seiner Klasse.“ Joel Sietsema, Marantz Brand President

Einzigartige Performance durch Marantz HDAM Verstärker-Module neuester Generation

Beim neuen Marantz CD 60 sorgt zunächst ein präzise zu Werke gehendes Laufwerk für die optimale Abtastung der Datenträger, die Signalwandlung wird von einem DAC der Referenz-Klasse übernommen, wie es der Hersteller verspricht, wobei es sich um einen DAC des Spezialisten ESS Technology Inc. handelt. Dieser soll mit einer besonderen Klarheit in allen Frequenzbereichen aufwarten und die Möglichkeit bieten, zwischen zwei Filter-Charakteristika zu wählen. Filter 1 stellt sich als langsames Roll-off, Filter 2 als steiles Roll-off Filter dar.

Die weitere Signalverarbeitung wird von so genannten Marantz HDAM Modulen bewerkstelligt. Besagte Marantz HDAM Module stellen bei den Japanern seit Jahr und Tag ein wesentliches Merkmal dar, handelt es sich doch um besonders ausgeklügelte Verstärker-Module, die hier in der neuesten Form zum Einsatz kommen.

Marantz selbst spricht hierbei von Verstärker-Modulen für analoge Endstufen die konventionellen IC-Chiplösungen in punkto Reaktionsverhalten deutlich überlegen sein sollen. Die Hyper Dynamic Amplifier Modules, so der vollständige Name, wurden für den Marantz CD 60 eigens optimiert um so den Stromfluss noch präziser zu regeln und damit speziell Verzerrungen im Hochtonbereich im Vergleich zum Vorgängermodell signifikant zu reduzieren, wie der Hersteller verspricht. Das Ergebnis sei, so Marantz, ein einzigartiger musikalischer und detaillierter Klang.

Foto © Sound United LLC. | Marantz CD 60 Audio CD-Player

USB-Port für Speichermedien

Interessanterweise verzichtet Marantz beim neuen Marantz CD 60 zwar auf die Funktionalität eines D/A-Wandlers im herkömmlichen Sinn, es stehen also keine digitalen Eingänge zur Verfügung, um die Siganlwandlung auch externen Quellen zugänglich zu machen.

Sehr wohl aber findet man beim neuen Marantz CD 60 einen USB-Port, und zwar direkt an der Front, an dem man entsprechende Speichermedien anschließen kann.

Hier zeigt sich der Marantz CD 60 sehr vielseitig, denn neben den verlustbehafteten Formaten MP3, WMA und AAC kann dieser über USB auch WAV, FLAC, ALAC und AIFF wiedergeben, und zwar bis hin zu 24 Bit und 192 kHz und selbst DSD kann genutzt werden.

Integrierter Kopfhörer-Verstärker

Der neue Marantz CD 60 bietet auch einen integrierten Kopfhörer-Verstärker, wobei hier abermals Marantz HDAM-Module ins Spiel kommen, und zwar Marantz HDAM-SA2, die als Basis für die Kopfhörer-Verstärker-Schaltung mit Impedanzregelung (Low, Mid und High) dienen. Damit soll nahezu jedweder Kopfhörer problemlos eingesetzt werden können. Natürlich lässt sich dieser Kopfhörer-Verstärker auch komplett ausschalten, um unerwünschte Klangbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Elegant im Auftreten

Der neue Marantz CD 60 präsentiert sich in der aktuellen Design-Linie von Marantz, setzt auf hochwertige Materialien und soll damit den hohen Qualitätsanspruch unterstreichen.

Der Audio CD-Player Marantz CD 60 sei die perfekte Ergänzung zu jedem HiFi-System, gibt der Hersteller zu Protokoll, speziell hebt er aber die Kombination mit dem neuen Stereo Vollverstärker Marantz Modell 40n Network Integrated Amplifier hervor. Zusammen stellen die beiden Lösungen nach Ansicht von Sound United LLC. ein leistungsstarkes Power Duo dar, das für modernes Streaming ebenso gerüstet ist, wie für die CD-Wiedergabe.

Bemerkenswert ist übrigens, dass Sound United LLC. gerade das Nichtvorhandensein einer Netzwerk-Integration beim neuen Marantz CD 60 hervor hebt, denn damit ergäbe sich eine besonders einfache Einrichtung, die viele Anwender wünschen.

Foto © Sound United LLC. | Marantz CD 60 Audio CD-Player

Preise und Verfügbarkeit

Der Marantz CD 60 soll ab Juni 2022 im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird für diesen vom Hersteller mit € 799,- ausgewiesen. Zu haben ist dieser wahlweise in schickem Champagner oder edlem Schwarz.

Wir meinen…

Nicht zuletzt die Konzentration auf das Wesentliche soll den neuen Marantz CD 60 auszeichnen, und das ist die CD-Wiedergabe. Kein Bluetooth, kein Streaming übers Netzwerk, einfach ein Audio CD-Player „alter Schule“, aber mit modernster Ausstattung, das ist es, was Sound United LLC. bei dieser neuen Lösung der Marke Marantz in den Mittelpunkt rückt.

PRODUKT Marantz CD 60 Audio CD Player Preis € 799,-

