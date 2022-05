KEF LS60 Wireless – KEF setzt auf Augmented Reality

In aller Kürze Die KEF LS60 Wireless einfach ins eigene Wohnzimmer projizieren klappt nun mittels Augmented Reality.

Wie könnte die neue KEF LS60 Wireless wohl im eigenen Wohnzimmer aussehen? Welche Farbvariante würde sich besser ins Wohnumfeld einfügen? Diese Fragen lassen sich nunmehr auf ganz simple Art und Weise klären, und zwar mittels einer neuen Funktion, die die englische Lautsprecher-Schmiede KEF auf ihrer Webseite bereit stellt.

Augmented Reality für den perfekten ersten Eindruck

So bietet KEF ab sofort auf seiner Webseite nicht nur alle Details rund um die KEF LS60 Wireless im Rahmen einer ausführlichen Produktbeschreibung an, unter den zahlreichen Abbildungen findet sich nunmehr auch eine so genannte Augmented Reality Funktion.

Mit Hilfe dieser Option ist es möglich, die KEF LS60 Wireless tatsächlich ins eigene Wohnzimmer zu projizieren. So kann man sich einen perfekten Eindruck davon verschaffen, wie der immens schlanke, geradezu grazile Active Wireless Smart Speaker im eigenen Wohnumfeld wirkt.

Klappt mit jedem Smartphone

Die Handhabung dieser Funktion ist denkbar einfach. Alles, was es dazu bedarf, ist ein Smartphone. Zunächst steuert man die Produktseite der KEF LS60 Wireless auf der Webpage von KEF an, dort wählt man die AR Funktion aus und scannt mit dem Smartphone den eingeblendeten QR Code.

Dadurch wird die KEF LS60 Wireless am Smartphone dargestellt und man kann sie nach Belieben im eigenen Wohnzimmer platzieren.

Wir meinen…

Immer mehr Hersteller nutzen die Möglichkeiten, die sich durch Augmented Reality ergeben, etwa der englische Lautsprecher-Spezialist KEF, der eine derartige Funktion nun für die KEF LS60 Wireless anbietet. Mit jedwedem Smartphone kann man das grazile aktive Lautsprecher-System damit in den eigenen Wohnraum projizieren und sich somit einen hervorragenden ersten Eindruck verschaffen, wie denn das gute Stück hier aussehen würde.

PRODUKT KEF LS60 WIRELESS Preis € 6.599,-

Marke KEF Hersteller KEF Vertrieb GP Acoustics GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

